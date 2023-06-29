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На севере Бурятии коровы атаковали СНТ

На севере Бурятии коровы атаковали СНТ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Разгуливающие по улицам бурёнки занимаются настоящим вредительством

Жителям СНТ «Ветеран» в Северобайкальске не дают покоя жвачные животные, которые бродят на территории дачного товарищества. Люди заявили в группе «Северобайкальск-инфо.24/7», что там постоянно ходят чьи-то коровы, портящие чужое имущество.

- Уже страдают участки и машины от их рогов. Может, есть какой-то закон? Кто и куда должен обратиться, чтобы решить этот вопрос? – поинтересовались северобайкальцы.

В администрации города рассказали, что в таких случаях нужно запечатлеть скот на камеру и позвонить в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112.

На минувшей неделе в Мухоршибири жаловались на бурёнок, которые безобразничают в населённом пункте. Они гадят в парке, где с порядком и чистотой ситуация и без того не очень.

- У нас в Мухоршибири есть дворники? Убирают ли мусор в парке? Все урны переполнены, везде бутылки и пакеты. И почему не закрывают двери в парк? Коровы все дорожки загадили. Пройти невозможно, – возмутились местные жители.

Глава сельского поселения «Мухоршибирское» Ольга Янькова пояснила, что дворника сейчас нет, но его ищут. Перед Сурхарбаном зону отдыха приводили в порядок своими силами.

- То, что сегодня там снова мусор – это так у нас отдыхают посетители, – подчеркнула глава села. – Калитку не закрывают. Мало того, ещё камушками её придерживают.
коровы животные

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