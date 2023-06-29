На севере Бурятии коровы атаковали СНТ



Жителям СНТ «Ветеран» в Северобайкальске не дают покоя жвачные животные, которые бродят на территории дачного товарищества. Люди заявили в группе «Северобайкальск-инфо.24/7», что там постоянно ходят чьи-то коровы, портящие чужое имущество.



- Уже страдают участки и машины от их рогов. Может, есть какой-то закон? Кто и куда должен обратиться, чтобы решить этот вопрос? – поинтересовались северобайкальцы.



В администрации города рассказали, что в таких случаях нужно запечатлеть скот на камеру и позвонить в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112.



