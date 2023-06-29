В Улан-Удэ родился мальчик-богатырь

Вес малыша превысил четыре с половиной килограмма
За неделю – с 19 по 25 июня включительно – в республиканском перинатальном центре (РПЦ) родились 111 детей, в том числе – одна двойня. Большинство – 58 – это мальчики, 53 – девочки.
Самым крупным из новорождённых стал малыш весом 4530 граммов и ростом 56 сантиметров, сообщили на официальной странице РПЦ. Самой маленькой – 28-сантиметровая девочка с весом 550 граммов.
Наиболее «плодотворным» днём оказался прошлый четверг – 22 июня в перинатальном центре приняли 25 родов. Тогда появилось 17 мальчиков и 9 девочек, включая двойняшек.
Разгуливающие по улицам бурёнки занимаются настоящим вредительством
Траву скосили уже на 57 улицах в Железнодорожном районе
Вес малыша превысил четыре с половиной килограмма
Люди заявили, что им уже не первый год «обещают асфальт»
Он получил звучное название «Дангина»
Победителей определили в 6 видах спорта
В Улан-Удэ дождей не ожидается
Районный праздник проведут в Тулунже
Коммунальщики избавляют зелёные насаждения от поросли
Выпускники получили дипломы о профессиональной переподготовке
В них отличные условия для прикрепления различных паразитов
Святыня будет доступна для верующих 30 июня и 1 июля
От участников до 1 декабря принимаются отчёты, фото и видеоматериалы
В соревнованиях примут участие малыши от шести месяцев до полутора лет
В нём будет сцена, амфитеатр, площадки для выставок, детское и спортивное оборудование