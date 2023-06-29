В Улан-Удэ родился мальчик-богатырь



За неделю – с 19 по 25 июня включительно – в республиканском перинатальном центре (РПЦ) родились 111 детей, в том числе – одна двойня. Большинство – 58 – это мальчики, 53 – девочки.



Самым крупным из новорождённых стал малыш весом 4530 граммов и ростом 56 сантиметров, сообщили на официальной странице РПЦ. Самой маленькой – 28-сантиметровая девочка с весом 550 граммов.



Наиболее «плодотворным» днём оказался прошлый четверг – 22 июня в перинатальном центре приняли 25 родов. Тогда появилось 17 мальчиков и 9 девочек, включая двойняшек.