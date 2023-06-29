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«Всё начинает бренчать»: Автомобилисты ломают машины на убитой дороге в Бурятии

«Всё начинает бренчать»: Автомобилисты ломают машины на убитой дороге в Бурятии
Общество,  Фото:pixabay.com
Люди заявили, что им уже не первый год «обещают асфальт»

Автомобилистов не устраивает качество дороги от границы Кижингинского района до райцентра – села Кижинга. Люди поинтересовались, когда её, наконец, приведут в порядок.
 
- Налоги платятся – и как бы немалые. И который год обещают асфальт, а по факту ничего нет, – заявила один из местных жителей в районной группе «Кижинга-инфо.24/7». – Езжу в Улан-Удэ трижды в неделю, и после каждой поездки приходится ремонтировать машину. Всё начинает бренчать, стучать.

По словам кижингинцев, уже через пару дней после того, как по дороге пройдёт грейдер, там «уже невозможно ездить», а если ещё и дождь – «то это просто ужас». «Сколько я езжу – не помню что вообще когда-либо был асфальт от границы до Кижинги», – добавила сельчанка.

В Минтрансе РБ на это пояснили, что ремонт трасс «идёт поэтапно».

- В начале июля приступят к ремонту участка на 135-150 километре дороги «Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга – Хоринск». Объект введут в эксплуатацию в этом году. Кроме того, в 2023-ем планируется в ходе аукциона определить подрядчика на выполнение работ на участке со 150-го по 178-ой километр, – отметили в ведомстве.

Там напомнили, что в 2020-ом обновили отрезок со 112-го по 134-ый км.

- Пока же в рамках содержания выполняется планировка проезжей части и ямочный ремонт покрытия, – отметили в министерстве.
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