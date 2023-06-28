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Жителям Бурятии не советуют купаться в водоёмах с водорослями

Жителям Бурятии не советуют купаться в водоёмах с водорослями
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В них отличные условия для прикрепления различных паразитов

В Бурятии в прошлую субботу открылся купальный сезон. В Центре гигиены и эпидемиологии республики рассказали, где лучше и безопаснее всего плавать.

- Не подходят для купания водоёмы с водорослями возле берега, поскольку в них отличные условия для прикрепления различных паразитов. Если поблизости расположены сельхозугодья или свалки, то с ливневыми стоками в воду попадают яйца гельминтов аскарид, тениид, эхинококка, цист лямблий, кишечные палочки, сальмонеллы и другие возбудители кишечных инфекционных и паразитарных болезней, - разъяснила заведующий эпидемиологическим отделом Центра Алевтина Вахрушкина.

Специалисты также не рекомендовала купаться в речках рядом с промышленными предприятиями и автомобильными магистралями. В воду здесь попадают загрязнения тяжёлыми металлами, которые могут вызвать отравление организма.

Для купания также не годятся водоёмы, над которыми кружат водоплавающие птицы (утки, гуси, чайки). Из-за личинок, выбрасываемых птицами в воду, у искупавшегося человека возможны последующие кожные реакции, аллергический дерматит.

В центре гигиены и эпидемиологии республики посоветовали купаться только в специально отведённых местах. В ведомстве добавили, что пока в Бурятии официально открыт только один пляж – на озере Щучьем.
купание

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