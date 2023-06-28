В соревнованиях примут участие малыши от шести месяцев до полутора лет
7 июля в парк «Юбилейный» в Улан-Удэ соберутся самые маленькие спортсмены. В 11:00 на баскетбольной площадке парка состоится забег в ползунках, приуроченный ко Дню семьи Любви и верности.
В соревнованиях примут участие дети в двух возрастных категориях:
- от 6 месяцев до 1 года;
- от 1 года до 1,5 лет.
Каждый участник будет оцениваться по дополнительным критериям:
- оригинальный костюм;
- группа поддержки.
Заявки на участие в соревнованиях принимаются до 15:00 6 июля. Участника соревнований можно зарегистрировать на сайте: https://forms.yandex.ru/u/6495136690fa7b41b532440e/
Возрастное ограничение 0+
В Улан-Удэ пройдёт забег в ползунках
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