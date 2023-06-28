В Улан-Удэ пройдёт забег в ползунках

В соревнованиях примут участие малыши от шести месяцев до полутора лет



7 июля в парк «Юбилейный» в Улан-Удэ соберутся самые маленькие спортсмены. В 11:00 на баскетбольной площадке парка состоится забег в ползунках, приуроченный ко Дню семьи Любви и верности.



В соревнованиях примут участие дети в двух возрастных категориях:



- от 6 месяцев до 1 года;

- от 1 года до 1,5 лет.



Каждый участник будет оцениваться по дополнительным критериям:



- оригинальный костюм;

- группа поддержки.



Заявки на участие в соревнованиях принимаются до 15:00 6 июля. Участника соревнований можно зарегистрировать на сайте: https://forms.yandex.ru/u/6495136690fa7b41b532440e/



Возрастное ограничение 0+

