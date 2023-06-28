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В Улан-Удэ пройдёт забег в ползунках

В Улан-Удэ пройдёт забег в ползунках
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В соревнованиях примут участие малыши от шести месяцев до полутора лет

7 июля в парк «Юбилейный» в Улан-Удэ соберутся самые маленькие спортсмены. В 11:00 на баскетбольной площадке парка состоится забег в ползунках, приуроченный ко Дню семьи Любви и верности.

В соревнованиях примут участие дети в двух возрастных категориях:

- от 6 месяцев до 1 года;
- от 1 года до 1,5 лет.

Каждый участник будет оцениваться по дополнительным критериям:

- оригинальный костюм;
- группа поддержки.

Заявки на участие в соревнованиях принимаются до 15:00 6 июля. Участника соревнований можно зарегистрировать на сайте: https://forms.yandex.ru/u/6495136690fa7b41b532440e/

Возрастное ограничение 0+
забег дети

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