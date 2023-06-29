В Улан-Удэ дождей не ожидается
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, днём местами грозы. Утром при прояснении туманы.
Ветер переменный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +25,+30, местами +15,+20.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 4-9 м/с. Днём +25,+27.
В Бурятии возможны грозы
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Общество, 29.06.2023
В Улан-Удэ дождей не ожидается
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