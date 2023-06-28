В Бурятии закрыли единственное на два села почтовое отделение

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

По словам людей, закрытие почтового отделения объяснили тем, что это невыгодно



Жители двух соседних сёл в Баргузинском районе Бурятии – Хилганы и Борогола – обеспокоены закрытием у них почтового отделения. Люди остались без возможности получения посылок, пенсий «по старинке» и оплаты квитанций.



Помимо того, что закрылось отделение, уволился и почтальон. Сельчанам сообщили, что привозить газеты, журналы, письма и пенсии будут из другой деревни.



- Отделение закрыли 19 июня. Доставки газет ещё не было. В случае с пенсиями, наверное, будет оперативно. Надеемся на это, - поделились жители.



По словам людей, закрытие почтового отделения объяснили тем, что это невыгодно. Начальник отделения связи работал на неполной ставке. Плюс, из 200 пенсионеров примерно 70 получают пенсию через почту, остальные – на банковские карты. А за электроэнергию и вывоз мусора многие платят через интернет, а не через почтальона. В-третьих, люди выписывают мало периодики.



Сельчане переживают, как будет приходить пенсия, получится ли платить своевременно за свет и мусор. «Обычно всё это делалось через нашу почту», - отмечают они.

