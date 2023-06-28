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Житель Бурятии выиграл грант в 700 тысяч на военно-полевые сборы на Байкале

Житель Бурятии выиграл грант в 700 тысяч на военно-полевые сборы на Байкале
Общество, 
Он стал победителем конкурса грантов от Росмолодёжи

Федеральное агентство по делам молодёжи подвело итоги всероссийского грантового конкурса молодёжных проектов «Росмолодёжь. Гранты 1 сезон». В число победителей попали проекты из Бурятии.

Житель Бурятии Цыбан Цыденов, председатель молодёжного территориального общественного самоуправления «Тэрэнги», выиграл 700 тысяч рублей на реализацию проекта «Создание дома «Юнармия»» в номинации «Будь здоров».

- В рамках проекта мы планируем провести военно-полевые сборы на берегу озера Байкал с юношами допризывного возраста с использованием современных подходов для подготовки молодежи к военной службе и применением передовых педагогических технологий в сфере военно-патриотического воспитания, - рассказал автор проекта.

В министерства спорта и молодёжноё политики Бурятии отметили, что в скором времени победитель конкурса вместе со своей командой займется установкой многофункционального комплекса для занятия военно-прикладными видами спорта, сдачи комплекса ГТО и проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий.

Всего в первом сезоне конкурса грантов приняло участие 10 737 проектных команд из всех 89 регионов страны, из них 1 456 молодежных инициатив получили поддержку на общую сумму 800 миллионов рублей.
гранты

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