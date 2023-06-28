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Поваров в загородных лагерях Улан-Удэ проверят на вирусы и дизентерию

Поваров в загородных лагерях Улан-Удэ проверят на вирусы и дизентерию
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Их обследуют за пару дней до начала смены

В Улан-Удэ состоялось заседание городской комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2023 году. На нём обсудили вопросы, посвящённые питанию в детских лагерях.
 
Председатель комитета по социальной и молодёжной политике Светлана Трифонова обратила внимание на соблюдение требований безопасности в столовых и на кухне. Она призвала обеспечить запас мыла и бумажных полотенец. Весь персонал проверят на различные вирусы.
 
- Перед началом работы, за два дня до заезда в лагерь, все сотрудники пищеблоков проходят обследование наCOVID-19, рото-, норовирус и дизентерийную группу, – подчеркнула Светлана Трифонова.

Готовить еду для 1427 детей будут работники комбината школьного питания. В общей сложности он обслуживает 41 лагерь городского типа и семь загородных – «Родник», «Огонёк», «Чайка», «Рассвет», «Надежда», «Старт» и со второго сезона – «Байкальские волны».
 
В меню порекомендовали включить блюда из круп, макаронных изделий, свежих и тушёных овощей, мяса, рыбы, птицы, творог, кисломолочные напитки, соки, морсы, компоты, кондитерские, мучные и кулинарные изделия. Этот список согласовали с начальниками оздоровительных учреждений.

- Учитывались не только нормы и правила рационального и сбалансированного питания, но и предпочтения детей в каждом отдельном лагере. По желанию и в тёплую погоду планируем давать им мороженое, – сообщила генеральный директор комбината Алла Шахова.
детские лагеря еда болезнь

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