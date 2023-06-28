Сегодня выпускники девятых классов сдали ОГЭ в резервный день
Сегодня, 28 июня, в Бурятии выпускники девятых классов сели за парты, чтобы пройти основной государственный экзамен в резервный день по математике. Экзамены начались в 10:05 по местному времени, а завершились в 14:07, сообщили в минобрнауки.
На ОГЭ по математике был зарегистрирован 901 выпускник. В день аттестации явились 895 человек, опоздали три. Экзамен завершили 898 участников.
В Бурятии три человека опоздали на ОГЭ по математике
Общество, Фото:
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