В Бурятии три человека опоздали на ОГЭ по математике

Сегодня выпускники девятых классов сдали ОГЭ в резервный день



Сегодня, 28 июня, в Бурятии выпускники девятых классов сели за парты, чтобы пройти основной государственный экзамен в резервный день по математике. Экзамены начались в 10:05 по местному времени, а завершились в 14:07, сообщили в минобрнауки.



На ОГЭ по математике был зарегистрирован 901 выпускник. В день аттестации явились 895 человек, опоздали три. Экзамен завершили 898 участников.

