Праздник состоится в Этнографическом музее
Праздник Ивана Купалы отметят в Этнографическом музее в Улан-Удэ 8 июля. В этот день пройдёт фестиваль-ярмарка живых цветов.
На территории музея будут работать разные тематические площадки, посвященные истории и традициям праздника. Все желающие смогут поучаствовать в квесте «Поиски цветка папоротника».
Огненное шоу и прыжки через костёр начнутся в 20:00.
Возрастное ограничение 6+
Справка:
Иван Купала в старину являлся одним из главных праздников. С древнейших времен известен у славян как праздник Солнца, зрелости лета и зелёного покоса.
В этот день собирали травы, плели венки, украшали зеленью свои дома, чтобы в них не попали злые силы, веселились, жгли костры, водили хороводы и гадали.
Обряды на Ивана Купала отличались затейливостью - это был целый сложный ритуал, скрупулёзное исполнение которого, впрочем, гарантировало счастье и благополучие на весь следующий год.
Улан-удэнцы будут прыгать через костёр в ночь Ивана Купалы
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