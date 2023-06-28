Улан-удэнцы будут прыгать через костёр в ночь Ивана Купалы

Праздник состоится в Этнографическом музее



Праздник Ивана Купалы отметят в Этнографическом музее в Улан-Удэ 8 июля. В этот день пройдёт фестиваль-ярмарка живых цветов.



На территории музея будут работать разные тематические площадки, посвященные истории и традициям праздника. Все желающие смогут поучаствовать в квесте «Поиски цветка папоротника».



Огненное шоу и прыжки через костёр начнутся в 20:00.



Возрастное ограничение 6+



Справка:



Иван Купала в старину являлся одним из главных праздников. С древнейших времен известен у славян как праздник Солнца, зрелости лета и зелёного покоса.



В этот день собирали травы, плели венки, украшали зеленью свои дома, чтобы в них не попали злые силы, веселились, жгли костры, водили хороводы и гадали.



Обряды на Ивана Купала отличались затейливостью - это был целый сложный ритуал, скрупулёзное исполнение которого, впрочем, гарантировало счастье и благополучие на весь следующий год.



