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Улан-удэнцы будут прыгать через костёр в ночь Ивана Купалы

Улан-удэнцы будут прыгать через костёр в ночь Ивана Купалы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Праздник состоится в Этнографическом музее

Праздник Ивана Купалы отметят в Этнографическом музее в Улан-Удэ 8 июля. В этот день пройдёт фестиваль-ярмарка живых цветов.

На территории музея будут работать разные тематические площадки, посвященные истории и традициям праздника. Все желающие смогут поучаствовать в квесте «Поиски цветка папоротника».

Огненное шоу и прыжки через костёр начнутся в 20:00.

Возрастное ограничение 6+

Справка:

Иван Купала в старину являлся одним из главных праздников. С древнейших времен известен у славян как праздник Солнца, зрелости лета и зелёного покоса.

В этот день собирали травы, плели венки, украшали зеленью свои дома, чтобы в них не попали злые силы, веселились, жгли костры, водили хороводы и гадали.

Обряды на Ивана Купала отличались затейливостью - это был целый сложный ритуал, скрупулёзное исполнение которого, впрочем, гарантировало счастье и благополучие на весь следующий год.

Иван Купала

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