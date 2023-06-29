В Кяхте прошла спартакиада пенсионеров

Победителей определили в 6 видах спорта



23 июня в Кяхте, на стадионе «Чемпион» прошла районная спартакиада пенсионеров. Участники состязались в различных видах спорта: дартсе, волейболе, стрельбе из лука, шашках, шахматах, настольном теннисе.



Как сообщает администрация Кяхтинского района, по итогам соревнований призовые места распределились следующим образом:



Шахматы (мужчины)

Первое место - Жамьянов Цырен Батуевич (Кяхта)

Второе место - Бадмаев Гарма-Цырен Цырендоржиевич (Кяхта)

Третье место - Цыдыпов Чимит Гуроцыренович (Баин-Булаг)



Шахматы (женщины)

Первое место - Чумакова Лидия Антоновна (Кяхта)

Второе место - Ванжилова Рыгжидма Данзановна (Кяхта)

Третье место - Зандакова Нина Дабаевна (Большая Кудара)



Шашки (мужчины)

Первое место - Цыдыпов Чимит Гуроцыренович (Баин-Булаг)

Второе место - Цыбиков Юрий Гомбожапович (Кудара-Сомон)

Третье место - Бадмаев Гарма-Цырен Цырендоржиевич (Кяхта)



Шашки (женщины)

Первое место - Ванжилова Рыгжидма Данзановна (Кяхта)

Второе место - Цыремпилова Валентина Дамбаевна (Большой Луг)

Третье место - Галсанова Александра Ширапнимбаевна (Большая Кудара)



Дартс (мужчины)

Первое место - Жаркой Иван Дмитриевич (Усть-Киран)

Второе место - Добрынин Алексей Юрьевич (Наушки)

Третье место - Колобов Сергей Андреевич (Наушки)



Дартс (женщины)

Первое место - Прокопьева Наталья Петровна (Кяхта)

Второе место - Миненко Светлана Васильевна (Наушки)

Третье место - Якимова Валентина (Усть-Киран)



Стрельба из национального лука (мужчины)

Первое место - Намсараев Иннокентий (Большая-Кудара)

Второе место - Цыбиков Юрий Гомбожапович (Кудара-Сомон)

Третье место - Колобов Сергей Андреевич (Наушки)



Стрельба из национального лука (женщины)

Первое место - Осеева Лидия (Усть-Киран)

Второе место - Гармаева Галина Николаевна (Субуктуй)

Третье место - Очирова Марина Сосоржаповна (Баин-Булаг)



Настольный теннис (мужчины)

Первое место - Жамьянов Цырен Батуевич (Кяхта)

Второе место - Осеев Александр (Усть-Киран)

Третье место - Цыдыпылов Павел (Кяхта)



Настольный теннис (женщины)

Первое место - Буянтуева Туяна (Кяхта)

Второе место - Хутакова Татьяна (Большая-Кудара)

Третье место - Хосоева Валентина Доржиевна (Кудара-Сомон)



Волейбол

Первое место – Кяхта

Второе место – Наушки

Третье место – Усть-Киран





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