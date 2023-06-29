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В Кяхте прошла спартакиада пенсионеров

В Кяхте прошла спартакиада пенсионеров
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Кяхтинского района
Победителей определили в 6 видах спорта

23 июня в Кяхте, на стадионе «Чемпион» прошла районная спартакиада пенсионеров. Участники состязались в различных видах спорта: дартсе, волейболе, стрельбе из лука, шашках, шахматах, настольном теннисе.

Как сообщает администрация Кяхтинского района, по итогам соревнований призовые места распределились следующим образом:

Шахматы (мужчины)
Первое место - Жамьянов Цырен Батуевич (Кяхта)
Второе место - Бадмаев Гарма-Цырен Цырендоржиевич (Кяхта)
Третье место - Цыдыпов Чимит Гуроцыренович (Баин-Булаг)

Шахматы (женщины)
Первое место - Чумакова Лидия Антоновна (Кяхта)
Второе место - Ванжилова Рыгжидма Данзановна (Кяхта)
Третье место - Зандакова Нина Дабаевна (Большая Кудара)

Шашки (мужчины)
Первое место - Цыдыпов Чимит Гуроцыренович (Баин-Булаг)
Второе место - Цыбиков Юрий Гомбожапович (Кудара-Сомон)
Третье место - Бадмаев Гарма-Цырен Цырендоржиевич (Кяхта)

Шашки (женщины)
Первое место - Ванжилова Рыгжидма Данзановна (Кяхта)
Второе место - Цыремпилова Валентина Дамбаевна (Большой Луг)
Третье место - Галсанова Александра Ширапнимбаевна (Большая Кудара)

Дартс (мужчины)
Первое место - Жаркой Иван Дмитриевич (Усть-Киран)
Второе место - Добрынин Алексей Юрьевич (Наушки)
Третье место - Колобов Сергей Андреевич (Наушки)

Дартс (женщины)
Первое место - Прокопьева Наталья Петровна (Кяхта)
Второе место - Миненко Светлана Васильевна (Наушки)
Третье место - Якимова Валентина (Усть-Киран)

Стрельба из национального лука (мужчины)
Первое место - Намсараев Иннокентий (Большая-Кудара)
Второе место - Цыбиков Юрий Гомбожапович (Кудара-Сомон)
Третье место - Колобов Сергей Андреевич (Наушки)

Стрельба из национального лука (женщины)
Первое место - Осеева Лидия (Усть-Киран)
Второе место - Гармаева Галина Николаевна (Субуктуй)
Третье место - Очирова Марина Сосоржаповна (Баин-Булаг)

Настольный теннис (мужчины)
Первое место - Жамьянов Цырен Батуевич (Кяхта)
Второе место - Осеев Александр (Усть-Киран)
Третье место - Цыдыпылов Павел (Кяхта)

Настольный теннис (женщины)
Первое место - Буянтуева Туяна (Кяхта)
Второе место - Хутакова Татьяна (Большая-Кудара)
Третье место - Хосоева Валентина Доржиевна (Кудара-Сомон)

Волейбол
Первое место – Кяхта
Второе место – Наушки
Третье место – Усть-Киран

Кяхта спартакиада спорт пенсионеры Бурятия

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