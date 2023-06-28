Святыня будет доступна для верующих 30 июня и 1 июля
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 6 мая 2023 года совершил молебен великомученику Георгию Победоносцу в Георгиевском храме Москвы, положив начало Всероссийской акции «Молитва о Победе». Последние боевые действия в Берлине закончились 6 мая 1945 года, в День памяти Георгия Победоносца: победа в Великой Отечественной войне была одержана милостью Божией и по ходатайству святого. Ковчег со святыми мощами пронесут по 100 городам России с мая по ноябрь.
В рамках всероссийской акции в Иркутск привезут ковчег с мощами великомученика Георгия Победоносца. В городе мощи будут пребывать с 30 июня по 1 июля, сообщает пресс-служба Иркутской епархии.
Торжества по случаю принесения начнутся 30 июня в 9:00 в Богоявленском кафедральном соборе с соборной божественной литургии. По окончании состоится крестный ход с мощами от Богоявленского собора до Троицкого храма, где они останутся до 17:00 1 июля и где перед ними будут совершаться молебны.
В связи с проведением крестного хода в Иркутске 30 июня с 10:00 до 12:00 будет перекрыто движение транспорта по улице Сурикова на участке от 5-й Армии до Ленина.
- Движение автобусов по маршруту № 56 «мкр-н Солнечный – предместье Радищева» при следовании в центр города после Ушаковского моста будет направлено по улицам Рабочей, Ленина и далее по маршруту. Остановка «Сквер имени Кирова» будет исключена, - пояснили в администрации Иркутска.
Напомним, что далее, 2 июля, ковчег с мощами великомученика Георгия Победоносца прибудет в столицу Республики Бурятия. В течение двух дней, 2 и 3 июля, святыня будет доступна для поклонения верующих в Свято-Одигитриевском кафедральном соборе города Улан-Удэ. Торжественные проводы ковчега с мощами состоятся 3 июля.
Возрастное ограничение: 6+.
В Иркутске проведут крестный ход с мощами Георгия Победоносца
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