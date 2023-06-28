4% жителей Улан-Удэ считают себя абсолютно несчастными



Представители сервиса SuperJob провели опрос и выяснили, что подавляющее большинство – 81% – жителей бурятской столицы считают себя счастливыми людьми. При этом каждый четвёртый (25%) в этом абсолютно убеждён, а оставшиеся 56% – скорее да, чем нет.



Чем выше доход, тем сильнее улан-удэнцы довольны этой жизнью. Среди зарабатывающих от 80 тысяч в месяц полностью счастливых оказалось больше (37%), чем среди респондентов с доходом менее 50 тысяч рублей (19%).



Скорее несчастными себя ощущают 15% наших земляков, абсолютно несчастными – 4%. Последнее свойственно в основном мужчинам (8% против 3% у женщин).



Что касается конкретных профессий, о полной гармонии с собой и миром обычно заявляют медсёстры (50%), менеджеры по закупкам (45%) и учителя (36%). Полностью уверены в собственном несчастье, как правило, секретари (28%) и юристы (22%).

