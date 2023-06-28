Забайкальцы смогут попасть в Хайлар и Пекин
С 5 июля из столицы Забайкалья полетят прямые рейсы в Китай по маршруту Чита – Хайлар – Пекин. Полёты будут выполняться еженедельно по средам и субботам.
- Перелёты из Читы в Китай будет выполнять авиакомпания Air China Limited. На маршруте задействуется B-737-700 с компоновкой салона 128 кресел. Аэропорты Хайлара и Пекина часто используются как транзитные пункты для дальнейших перелётов, – сообщили специалисты аэропорта Читы.
Время в пути до Хайлара составит 1 час 20 минут, до Пекина – 4 часа 40 минут.
Напомним, рейс по маршруту Чита – Хайлар – Пекин существовал с 2011 по 2020 год до введения ограничений, связанных с Covid-19. За всю полётную программу было перевезено порядка 35 тысяч пассажиров, сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкалья.
В Чите возобновят международные рейсы в Китай
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