28 июня

27 июня

Популярное

В Чите возобновят международные рейсы в Китай

В Чите возобновят международные рейсы в Китай
Общество,  Фото:pixabay.com
Забайкальцы смогут попасть в Хайлар и Пекин

С 5 июля из столицы Забайкалья полетят прямые рейсы в Китай по маршруту Чита – Хайлар – Пекин. Полёты будут выполняться еженедельно по средам и субботам.

- Перелёты из Читы в Китай будет выполнять авиакомпания Air China Limited. На маршруте задействуется B-737-700 с компоновкой салона 128 кресел. Аэропорты Хайлара и Пекина часто используются как транзитные пункты для дальнейших перелётов, – сообщили специалисты аэропорта Читы.

Время в пути до Хайлара составит 1 час 20 минут, до Пекина – 4 часа 40 минут.

Напомним, рейс по маршруту Чита – Хайлар – Пекин существовал с 2011 по 2020 год до введения ограничений, связанных с Covid-19. За всю полётную программу было перевезено порядка 35 тысяч пассажиров, сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкалья.

Чита Пекин Китай авиаперевозки

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии заработает пункт наблюдения за многолетней мерзлотой
В Бурятии заработает пункт наблюдения за многолетней мерзлотой
Общество, 28.06.2023
Подобные пункты появятся также в Забайкалье и Иркутской области
Жительница Иркутской области отметила столетний юбилей
Жительница Иркутской области отметила столетний юбилей
Общество, 28.06.2023
Юбиляр проживает в Усольском районе
В районе Бурятии развернулась большая стройка
В районе Бурятии развернулась большая стройка
Общество, 28.06.2023
Здесь началось возведение сразу четырёх социальных объектов
В Чите возобновят международные рейсы в Китай
В Чите возобновят международные рейсы в Китай
Общество, 28.06.2023
Забайкальцы смогут попасть в Хайлар и Пекин
На Ольхоне появятся новые пикниковые и санитарные зоны
На Ольхоне появятся новые пикниковые и санитарные зоны
Общество, 28.06.2023
Их обустроят в рамках федеральной программы «Охрана озера Байкал»
Долгожителя Бурятии поздравили с 90-летием
Долгожителя Бурятии поздравили с 90-летием
Общество, 28.06.2023
У именинника 10 внуков и 11 правнуков
В Бурятии закрыли единственное на два села почтовое отделение
В Бурятии закрыли единственное на два села почтовое отделение
Общество, 28.06.2023
По словам людей, закрытие почтового отделения объяснили тем, что это невыгодно
Житель Бурятии выиграл грант в 700 тысяч на военно-полевые сборы на Байкале
Житель Бурятии выиграл грант в 700 тысяч на военно-полевые сборы на Байкале
Общество, 28.06.2023
Он стал победителем конкурса грантов от Росмолодёжи
В Улан-Удэ восстанавливают рассыпающуюся тротуарную плитку
В Улан-Удэ восстанавливают рассыпающуюся тротуарную плитку
Общество, 28.06.2023
За два месяца её обновили уже на 22 участках
В Бурятии три человека опоздали на ОГЭ по математике
В Бурятии три человека опоздали на ОГЭ по математике
Общество, 28.06.2023
Сегодня выпускники девятых классов сдали ОГЭ в резервный день
Улан-удэнцы будут прыгать через костёр в ночь Ивана Купалы
Улан-удэнцы будут прыгать через костёр в ночь Ивана Купалы
Общество, 28.06.2023
Праздник состоится в Этнографическом музее
В Бурятии за счёт Москвы ликвидируют дюжину стихийных свалок
В Бурятии за счёт Москвы ликвидируют дюжину стихийных свалок
Общество, 28.06.2023
На это республике выделят 53 миллиона рублей
В Еравнинском районе Бурятии отпраздновали «Наадан-Сурхарбан»
В Еравнинском районе Бурятии отпраздновали «Наадан-Сурхарбан»
Общество, 28.06.2023
В этом году районный Сурхарбан посвятили столетию республики

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^