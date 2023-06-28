В Забайкалье оштрафовали замначальника по кадрам депо

Произошло это по обращению профсоюза
В Забайкальском крае профсоюзный орган обратился в Байкальскую транспортную прокуратуру с жалобой на эксплуатационное локомотивное депо Новая Чара.
- По обращению профсоюзного органа проведена проверка по факту оставления без рассмотрения представления профсоюза. Поводом к внесению представления профсоюзом послужило несоблюдение графика отпусков в депо. Указанные доводы в обращении нашли своё подтверждение. В недельный срок со дня получения требования об устранении выявленных нарушений депо не сообщило в профсоюзный орган о результатах рассмотрения данного требования и принятых мерах. Должностные лица депо ответ на представление представили только после начала прокурорской проверки, - сообщили «Байкал-Dailу» в Байкальской транспортной прокуратуре.
В этой связи начальнику эксплуатационного локомотивного депо Новая Чара Восточно-Сибирской дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД» внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства. Представление рассмотрено и удовлетворено.
Также в отношении заместителя начальника по кадрам локомотивного депо возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права». Государственная инспекция труда в Забайкальском крае назначила заместителю начальника по кадрам штраф в размере тысячи рублей.
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