28 июня

27 июня

Популярное

Долгожителя Бурятии поздравили с 90-летием

Долгожителя Бурятии поздравили с 90-летием
Общество,  Фото:паблик главы Кижингинского района
У именинника 10 внуков и 11 правнуков

В Кижингинском районе Бурятии 90-летний юбилей отметил Иван Ефимович Ефимов. Юбиляра поздравили представители районной администрации, местных советов депутатов и ветеранов.

Иван Ефимович родился 20 июня 1933 года в селе Новая Подгорина Псковской области. В 1959 году вместе с семьёй переехали в село Хуртэй Кижингинского района. Работал трактористом, слесарем, кочегаром.

Вместе с супругой Тамарой Михайловной воспитали четверо детей, которые подарили им 10 внуков и 11 правнуков. 
долгожитель Бурятия Кижингинский район юбилей

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жительница Иркутской области отметила столетний юбилей
Жительница Иркутской области отметила столетний юбилей
Общество, 28.06.2023
Юбиляр проживает в Усольском районе
В районе Бурятии развернулась большая стройка
В районе Бурятии развернулась большая стройка
Общество, 28.06.2023
Здесь началось возведение сразу четырёх социальных объектов
В Чите возобновят международные рейсы в Китай
В Чите возобновят международные рейсы в Китай
Общество, 28.06.2023
Забайкальцы смогут попасть в Хайлар и Пекин
На Ольхоне появятся новые пикниковые и санитарные зоны
На Ольхоне появятся новые пикниковые и санитарные зоны
Общество, 28.06.2023
Их обустроят в рамках федеральной программы «Охрана озера Байкал»
Долгожителя Бурятии поздравили с 90-летием
Долгожителя Бурятии поздравили с 90-летием
Общество, 28.06.2023
У именинника 10 внуков и 11 правнуков
В Бурятии закрыли единственное на два села почтовое отделение
В Бурятии закрыли единственное на два села почтовое отделение
Общество, 28.06.2023
По словам людей, закрытие почтового отделения объяснили тем, что это невыгодно
Житель Бурятии выиграл грант в 700 тысяч на военно-полевые сборы на Байкале
Житель Бурятии выиграл грант в 700 тысяч на военно-полевые сборы на Байкале
Общество, 28.06.2023
Он стал победителем конкурса грантов от Росмолодёжи
В Улан-Удэ восстанавливают рассыпающуюся тротуарную плитку
В Улан-Удэ восстанавливают рассыпающуюся тротуарную плитку
Общество, 28.06.2023
За два месяца её обновили уже на 22 участках
В Бурятии три человека опоздали на ОГЭ по математике
В Бурятии три человека опоздали на ОГЭ по математике
Общество, 28.06.2023
Сегодня выпускники девятых классов сдали ОГЭ в резервный день
Улан-удэнцы будут прыгать через костёр в ночь Ивана Купалы
Улан-удэнцы будут прыгать через костёр в ночь Ивана Купалы
Общество, 28.06.2023
Праздник состоится в Этнографическом музее
В Бурятии за счёт Москвы ликвидируют дюжину стихийных свалок
В Бурятии за счёт Москвы ликвидируют дюжину стихийных свалок
Общество, 28.06.2023
На это республике выделят 53 миллиона рублей
В Еравнинском районе Бурятии отпраздновали «Наадан-Сурхарбан»
В Еравнинском районе Бурятии отпраздновали «Наадан-Сурхарбан»
Общество, 28.06.2023
В этом году районный Сурхарбан посвятили столетию республики
В Улан-Удэ жильцы дома попали на деньги из-за неправильного тарифа на капремонт
В Улан-Удэ жильцы дома попали на деньги из-за неправильного тарифа на капремонт
Общество, 28.06.2023
Люди недоплачивали за него целых три года по вине своей «управляшки»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^