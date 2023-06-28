Долгожителя Бурятии поздравили с 90-летием

У именинника 10 внуков и 11 правнуков



В Кижингинском районе Бурятии 90-летний юбилей отметил Иван Ефимович Ефимов. Юбиляра поздравили представители районной администрации, местных советов депутатов и ветеранов.



Иван Ефимович родился 20 июня 1933 года в селе Новая Подгорина Псковской области. В 1959 году вместе с семьёй переехали в село Хуртэй Кижингинского района. Работал трактористом, слесарем, кочегаром.



Вместе с супругой Тамарой Михайловной воспитали четверо детей, которые подарили им 10 внуков и 11 правнуков.



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