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В Бурятии незаконно трудились 37 иностранцев

В Бурятии незаконно трудились 37 иностранцев
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
Полицейские нашли нелегалов на рынках и стройках

В Бурятии подвели итоги первого этапа комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2023», цель которой – выявление и пресечение каналов незаконной миграции. Мероприятие сотрудники республиканского МВД проводили совместно с представителями Росгвардии и ФСБ, органов пограничного контроля и Улан-Удэнского линейного отдела МВД России на транспорте.

Правоохранители проверяли места проживания и работы иностранцев – рынки, торговые и строительные площадки. В итоге полицейские выявили 11 преступлений в сфере миграции и возбудили семь уголовных дел по статье 322.3 Уголовного кодекса РФ – за фиктивную постановку иностранных граждан на учёт по месту пребывания. Их прописывали в квартирах  и домах незаконно.

Кроме того, после проверок составили 167 административных протоколов. На 37 мигрантов – за нарушение правил въезда в Россию либо режима пребывания в стране, а ещё на 37 – за незаконное осуществление трудовой деятельности. Их оштрафовали на 300 тысяч рублей. Семь иностранцев выдворят из РФ по решению суда.
иностранные граждане нелегалы

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