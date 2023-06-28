В Бурятии незаконно трудились 37 иностранцев

Полицейские нашли нелегалов на рынках и стройках







Правоохранители проверяли места проживания и работы иностранцев – рынки, торговые и строительные площадки. В итоге полицейские выявили 11 преступлений в сфере миграции и возбудили семь уголовных дел по статье 322.3 Уголовного кодекса РФ – за фиктивную постановку иностранных граждан на учёт по месту пребывания. Их прописывали в квартирах и домах незаконно.



Кроме того, после проверок составили 167 административных протоколов. На 37 мигрантов – за нарушение правил въезда в Россию либо режима пребывания в стране, а ещё на 37 – за незаконное осуществление трудовой деятельности. Их оштрафовали на 300 тысяч рублей. Семь иностранцев выдворят из РФ по решению суда.

В Бурятии подвели итоги первого этапа комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2023», цель которой – выявление и пресечение каналов незаконной миграции. Мероприятие сотрудники республиканского МВД проводили совместно с представителями Росгвардии и ФСБ, органов пограничного контроля и Улан-Удэнского линейного отдела МВД России на транспорте.