В Улан-Удэ асфальтируют дорогу вдоль парка имени Жанаева









Помимо асфальтирования, дорожники обустраивают съезды, водоотвод, искусственные сооружения. После завершения основных работ дорожники нанесут разметку и установят знаки.



Гарантийный срок объекта составляет пять лет.



Ремонт идёт в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Всего в этом году в городе по нацпроекту обновят 23 участка общей протяжённостью 25 км.



Помимо асфальтирования, дорожники обустраивают съезды, водоотвод, искусственные сооружения. После завершения основных работ дорожники нанесут разметку и установят знаки.Гарантийный срок объекта составляет пять лет.Ремонт идёт в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Всего в этом году в городе по нацпроекту обновят 23 участка общей протяжённостью 25 км.

В микрорайоне Загорск в Улан-Удэ ремонтируют дорогу по улице Северо-Восточная. В ремонт попал участок вдоль парка имени Жанаева до улицы Камова – его протяжённость составляет 600 метров.Как сообщили в пресс-службе мэрии, подрядная организация ООО «Структура» уложила нижний слой асфальта на проезжей части. Дорогу не перекрывают полностью, а проводят работы на отдельных участках поочередно. Также на объекте уже обустроен и заасфальтирован тротуар.