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В Улан-Удэ наградили водителя автобуса, который спас пассажира

В Улан-Удэ наградили водителя автобуса, который спас пассажира
Общество,  Фото:горсовет Улан-Удэ
Юрию Шубину вручили почётную грамоту и денежную премию

В среду, 28 июня, в горсовете Улан-Удэ наградили жителя бурятской столицы Юрия Шубина. Он работает водителем автобуса, курсирующего по маршруту № 2. Ещё в мае мужчина помог пассажирке, которой внезапно стало плохо. У женщины, ехавшей на работу, поднялось давление. Однако она продолжала стоять на ногах – желающих уступить место не нашлось.

К счастью, Юрий заметил, что с ней что-то не так. Он высадил всех остальных людей, вызвал скорую помощь, дождался приезда врачей, а потом довёз улан-удэнку из больницы до дома, оставив свою работу.

Эту историю сын женщины рассказал в местных пабликах. Публикация за считанные дни собрала десятки тысяч просмотров и растрогала жителей Бурятии, причём некоторых – до слёз. Автор поста упомянул, что фамилия водителя начинается на букву Ш. Полную он не знал.

Имя героя узнал депутат по округу № 24 Анатолий Сахнов, который хорошо знаком с бригадой 2-го маршрута. Месяц спустя Шубину вручили почётную грамоту улан-удэнского горсовета и выдали премию размером в 5 тысяч рублей.

- Эта история только подтвердила, что мужики нашего маршрута № 2 по-настоящему ценят жизнь и здоровье людей. За последний случай – отдельная благодарность Юрию! – поделился Сахнов.
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