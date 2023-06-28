В Улан-Удэ незаконно и как попало обрезали деревья



На одной из улиц бурятской столицы незаконно обрезали зелёные насаждения. В комитете городского хозяйства рассказали, что не выдавали соответствующее разрешение, а в сам КГХ никто даже не направлял уведомление.







Сотрудники управления административного контроля уже собираются на место для выяснения всех обстоятельств. Улан-удэнцев, которые заподозрят несоблюдение стандартов обрезки деревьев, просят сообщать об этом в комитет по телефону 8 (3012) 37-72-52 и же в отдел природопользования и охраны окружающей среды по номеру 23-39-15.







Ранее в мэрии пояснили , что все подобные мероприятия проводятся «в строгом соответствии с правилами создания, охраны и содержания зелёных насаждений в городах России». Комплексная работа с ними стартовала в столице республики в 2019 году.

- Комплексный уход за деревьями и кустарниками не осуществлялся более 20 лет, хотя многие необходимо было менять в силу возраста, подрезать и высаживать новые. Этим занимались непрофильные учреждения, а часто уход и вовсе отсутствовал. Работа будет проводиться постепенно, – сообщили в администрации Улан-Удэ в мае.