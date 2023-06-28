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В Наушках установили самые большие в районе колокола

В Наушках установили самые большие в районе колокола
Общество,  Фото:пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии
Они украшают храм святых Кирилла и Мефодия

В посёлке Наушки Кяхтинского района Бурятии, на звоннице храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия были установлены два больших колокола. Их вес 250 и 125 кг. Каждый колокол имеет надпись о своём посвящении храму святым равноапостольным Кириллу и Мефодию. Кроме этого, на колоколах изображены святые Архистратиг Михаил, святитель Николай Чудотворец, великомученик Георгий Победоносец, святитель Спиридон Тримифунтский, святитель Иннокентий Иркутский, святитель Софроний Иркутский, преподобный Варлаам Чикойский.

На сегодня это самые большие колокола в районе. Деньги на их приобретение, как и на покупку ранее установленных пяти меньших колоколов, собирались всем миром.

- Молебен перед началом работы по установке колоколов совершил настоятель храма посёлка иеромонах Ефрем (Шишкин). Затем по всем требованиям колокола была закреплены и настроены специально приехавшим для выполнения этих работ профессиональным звонарём из Иркутска, в прошлом жителем Наушек, — Сергеем Ефимовым, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии. - Теперь границу мира России и Азии в посёлке Наушки оглашает и освящает своим звучанием чудный набор Тутаевских колоколов.

Бурятия Кяхтинский район православие колокола

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