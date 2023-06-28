Образовательный проект проводят в Иркутской области
В Иркутске, на площадке технопарка «Кванториум» продолжается профориентационный проект «Инженерные каникулы». В нём принимают участие более 250 школьников из Иркутской области и Бурятии.
Обучающиеся профильных смен готовят собственные уникальные проекты, представляя идеи, направленные на обеспечение вопросов безопасности движения поездов, охраны труда и модернизации вокзальных комплексов. Школьники предложили модернизировать систему сигнализации на железнодорожных переездах, внедрить интерактивные инструктажи по правилам безопасности и применить технологии дополненной реальности в системы навигации на вокзалах. По итогам «Инженерных каникул» творческие идеи будут сформированы в проекты, которые после доработки могут быть реализованы на сети железных дорог.
Помимо образовательного процесса, для ребят организуется развлекательная программа, тренинги, мастер-классы, а также занятия для реализации творческого потенциала. Работа профильных сессий продлится до 21 июля. Всего планируется провести 11 смен, которые объединят школьников из Северобайкальска, Таксимо, Нового Уояна, Магистрального, Усть-Кута, Танхоя, Вихоревки, Слюдянки, Тайшета и Иркутска. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.
Школьники Бурятии стали участниками «Инженерных каникул»
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