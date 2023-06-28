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Жительница Иркутской области отметила столетний юбилей

Жительница Иркутской области отметила столетний юбилей
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцразвития Иркутской области
Юбиляр проживает в Усольском районе

Поздравления со столетним юбилеем принимала 22 июня долгожительница посёлка Мишелевка Усольского района Иркутской области Федосья Акимовна Ковалёва.

Юбиляр родилась в 1923 году в селе Черемшанка Алтайского края. Девочка помогала родителям по хозяйству, следила за пасекой. Всего в семье было пятеро детей. В 1931 году семья перебралась в Усолье-Сибирское.

Ровно в день начала Великой Отечественной войны Федосье Акимовне исполнилось 18 лет. Все военные годы она трудилась на Иркутском авиационном заводе, родила троих детей: Наталью, Валентину и Станислава. Федосья Акимовна вспоминает, что военные и послевоенные годы были самыми тяжёлыми. В голодные времена семья спасалась растениями: солили и мариновали черемшу, готовили из неё супы, собирали ягоды. После окончания войны Федосья Акимовна устроилась работать на Хайтинский фарфоровый завод, где и проработала до самой пенсии (в общей сложности 39 лет).

За свою трудовую деятельность Федосья Ковалёва получила статус «Труженик тыла». Сейчас у Федосьи Ковалёвой 6 внуков, 9 правнуков и 1 праправнук.

Своим секретом долголетия бабушка считает активный образ жизни и любовь семьи. До 98 лет она копала картошку и легко управлялась с огородом. Однако и сейчас не любит сидеть без дела, способна за собой поухаживать и помочь родным. Последние несколько лет она предпочитает проводить время дома в кругу близких друзей и родственников.

Федосья Акимовна встретила свой вековой день рождения на своих ногах и при памяти в окружении любящих людей. Юбиляршу поздравили представители администрации Мишелевского муниципального поселения и совета ветеранов. Имениннице вручили благодарственное письмо от министра соцразвития региона, букет цветов, а также подарки от коллектива управления социальной защиты. Помимо полезных подарков и добрых слов, Федосье Акимовне назначили единовременную денежную выплату, сообщает пресс-служба министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

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