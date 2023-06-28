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Стройка века: В вымирающем селе в Бурятии на новую дорогу решили потратить 106 миллионов

Стройка века: В вымирающем селе в Бурятии на новую дорогу решили потратить 106 миллионов
Общество, 
Ради неё местным жителям придётся кое-чем пожертвовать

В региональном отделении Народного фронта обратили внимание на строительство дороги по улице 40 лет Победы в прибайкальском селе Югово. В населённом пункте, где насчитывается всего 80 дворов, проживает около 200 человек и большинство из них – пенсионеры.

Год назад сельчане попросили власти залатать ямы, но вместо этого в Югово решили построить новую дорогу, которая обойдётся в 106 миллионов рублей. На проезжей части уложат асфальт и сделают по обеим сторонам тротуары. Ради этих пешеходных зон людям придётся пожертвовать своими палисадниками, отмечают общественники. А сливы с трассы сделали прямо в ограды. Заезды же к домам очень узкие.
 
- Ставятся слишком высокие бордюры. К домам прокладываются ливнёвки. В будущем это грозит подтоплением. Под сомнением – и качество используемых материалов, – подчеркнули в Народном фронте.


Сами местные уже назвали новую дорогу стройкой века. Но возникает вопрос – для чего такие старания и баснословно дорогой ремонт, если село, по словам самих же жителей, вымирает. Там много пустующих участков. «106 миллионов закапывают в деревню», – констатируют люди.

«Фронтовики» уже обратились в прокуратуру с просьбой проверить технологию ремонта и качество стройматериалов.
 
- Есть предположение, что они далеко не новые, – подчеркнули активисты. – У властей района уточняем, насколько обосновано вложение в это строительство, ведь большие населённые пункты часто не могут дождаться ремонта дорог, а тут – такие траты.

Ранее ситуацию прокомментировали в Минтрансе РБ. Сотрудники ведомства вместе членами Общественной палаты Бурятии и общественного совета при министерстве проверили ход работ после того, как сельчане заподозрили, что подрядчик использовал для устройства дорожного основания строительные отходы. Они пожаловались на неприятный запах мазута и мусор прямо в грунте.

Представители компании-подрядчика заявили: используемый грунт соответствует всем нормам. В лаборатории провели необходимые испытания. Однако в ходе рейда решили сделать независимую экспертизу.

- Мы возьмём этот вопрос на особый контроль. Запах действительно присутствует и так быть не должно. Кроме того, жителям подробно не рассказали об устройстве самой дороги. Очень много вопросов по тротуарам, съездам и канавам, – подчеркнула член Общественного совета при Минтрансе РБ Сажида Баталова.

Большинство сельчан были против тротуаров – мол, «они не нужны, у каждого есть своё хозяйство, коровы». «Тротуары будут только мешать», – подчеркнули юговцы.

В министерстве на это пояснили, что пешеходные дорожки предусмотрены нормативами и в первую очередь нужны для безопасности.

В итоге в Югово решили устроить сельский сход и обсудить на нём все волнующие вопросы, в том числе – по устройству съездов к домам, тротуаров, остановочных пунктов и «зебр» и при возможности внести изменения в проект, чтобы дорога была максимально удобной для всех.

В рамках капитального ремонта на улице 40 лет Победы протяжённостью около трёх километров обновят дорожное основание и покрытие, сделают остановочные пункты, пешеходные переходы, установят знаки и нанесут разметку. Завершить работы планируется в 2024 году.
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