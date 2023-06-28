Их поставили в селе Петропавловка
На центральной площади в селе Петропавловка, помимо привычных зон отдыха, установили четыре беседки в восточном стиле. Кроме этого, на территории заменили лавочки и плитку. В рамках рабочей поездки в Джидинский район Бурятии на объекте побывал зампред правительства республики Евгений Луковников.
В селе Петропавловка на территории центральной площади установили крытые зоны отдыха. Это удобные стилизованные беседки, где можно укрыться от жары и дождя. Также в ближайшее время здесь высадят саженцы ивы и различных кустарников.
- Раньше эта территория пустовала, а сейчас здесь обустроили зону отдыха и проводят озеленение. Это стало возможным благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». На благоустройство площади было выделено более двух миллионов рублей, - рассказал зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.
- Площадь расположена в шаговой доступности от районной администрации и является самой проходимой в селе. Поэтому жители путём голосования для благоустройства выбрали именно эту территорию. Обновлённое пространство с яркими беседками станет символом всего Джидинского района, - отметила начальник центра компетенций по вопросам городской среды Ирина Ахандаева.
На объекте практически завершено благоустройство, остались последние штрихи. Полностью площадь будет готова до конца лета.
Беседки в восточном стиле украсили центральную площадь райцентра Бурятии
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