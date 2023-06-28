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В районе Бурятии развернулась большая стройка

В районе Бурятии развернулась большая стройка
Общество,  Фото:пресс-служба УКС РБ
Здесь началось возведение сразу четырёх социальных объектов

В Джидинском районе Бурятии стартовало строительство детских садов и спортивных комплексов. Значимые для жителей объекты возведут в сёлах Петропавловка и Цагатуй.

В селе Петропавловка стартовало строительство нового детского сада на 150 мест. Сейчас рабочие приступили к возведению первого этажа здания. Для жителей села строительство дошкольного учреждения- особенное событие. Это связано с тем, что в последние годы возведение социальной инфраструктуры здесь шло не так активно.

- Действительно, в Джидинском районе в последние пять лет было не так много строек. Недавно мы построили полигон, очистные, но помимо этого была потребность и в объектах образования, в первую очередь в детских садах. Поэтому в прошлом году было принято решение приступить к возведению сразу нескольких дошкольных учреждений. Так, в селе Петропавловка до конца 2024 года будет построен новый детский садик на 150 мест. Мы видим, что сейчас подрядчик работает в графике, - рассказал зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.

Кроме этого, Евгений Луковников осмотрел как идёт строительство спортивного центра в Петропавловке. Сейчас рабочие приступили к возведению конструктива здания. Его также планируют построить за два года.

А вот в селе Цагатуй полным ходом идёт строительство спортивного комплекса на открытом воздухе и детского сада на 50 мест.

- Строительство детского сада в селе Цагатуй также рассчитано на два года. Работы стартовали в мае и сейчас рабочие выполнили устройство котлована и приступили к закладке фундамента. С подрядной организацией обсудили их график работы и ресурсы. Возможно даже получится объект ввести в эксплуатацию раньше срока, - отметил Евгений Луковников.

- Детский сад будет рассчитан на четыре группы, также здесь будет пищеблок, актовый зал и зал для занятия гимнастикой. Безусловно, это здание будет оснащено современным оборудованием, - добавил начальник управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.

По словам подрядной организации, все строительные работы они завершат в этом году, а установка расстановка оборудования в детском садике запланирована на начало следующего года. Таким образом сразу четыре социальных объекта будут построены в Джидинском районе в 2024 году, сообщает УКС РБ.

Бурятия Джидинский район строительство

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