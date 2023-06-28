28 июня

27 июня

Популярное

В Бурятии открываются «Добро.Центры»

В Бурятии открываются «Добро.Центры»
Общество,  Фото:pixabay.com
Проект создан для общественного развития для «серебряных» волонтёров

В Бурятии открываются «Добро.Центры #МолодыДушой». Пространства возможностей для представителей старшего поколения, центры общественного развития, которые работают с волонтёрами от 55 лет и старше, могут соответствовать стандартам, установленным независимой координирующей организацией.

- Наша организация успешно прошла все этапы отбора и в соответствии с договором социальной франшизы будет получать поддержку федеральной команды. Теперь рассчитываем использовать уже опробованные и зарекомендовавшие себя инструменты, стандартизированное обучение персонала и новые знания, аккумулируемые сообществом «Добро.Центры», - отметила руководитель организации АНО «Аэлита. Социальная помощь в Бурятии» Арюна Мылзенова. – В дальнейшем будем участвовать в грантовых конкурсах для финансирования наших проектов, реализуемых в интересах нашего старшего поколения.

Тиражирование и масштабирование проверенных социальных проектов и передовых практик в области социальной защиты и социального обслуживания граждан пожилого возраста призвано оптимизировать ненужные расходы и сократить сроки «становления» общественных организаций.

Присоединилось к сети франчайзинга и общественное движение «Серебряные волонтеры Бурятии».

- Мы пытаемся выстроить долгосрочную систему заботы о старших: хотим, что бы было не страшно стареть, не страшно остаться одному, всеми забытыми. Участие в волонтёрской деятельности помогает стать нужным, повысить самооценку, улучшить своё моральное состояние и физическое здоровье. При этом укрепляются межпоколенческие связи и обеспечивается преемственность традиций, опыта, ценностей, - рассказал Анатолий Грудинин, координатор регионального центра «Серебряные волонтёры».

Напомним, сегодня в России уже 60 «Добро.Центров #МолодыДушой». До конца 2023 года откроется ещё 30 центров серебряного добровольчества.

Как сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ, общественники республики, работающие с гражданами старшего поколения, могут получить грантовую поддержку также путём участия в конкурсе «Молоды Душой» (18+). Победители конкурса – юридические лица получат гранты до 1,5 миллионов рублей, а в номинации «Социальные проекты» – до 300 тысяч рублей. Конкурс проходит с 6 июня по 2 октября.
Бурятия волонтеры пожилые социальная поддержка

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии объявлен конкурс туристских походов
В Бурятии объявлен конкурс туристских походов
Общество, 28.06.2023
От участников до 1 декабря принимаются отчёты, фото и видеоматериалы
В Гусиноозёрске благоустраивают центральный парк
В Гусиноозёрске благоустраивают центральный парк
Общество, 28.06.2023
В нём будет сцена, амфитеатр, площадки для выставок, детское и спортивное оборудование
В Бурятии открываются «Добро.Центры»
В Бурятии открываются «Добро.Центры»
Общество, 28.06.2023
Проект создан для общественного развития для «серебряных» волонтёров
Фоторепортаж: В Бурятии на Байкале прошли сборы водолазов
Фоторепортаж: В Бурятии на Байкале прошли сборы водолазов
Общество, 28.06.2023
Состоялись погружения на глубину от 20 до 40 метров
Школьники Бурятии стали участниками «Инженерных каникул»
Школьники Бурятии стали участниками «Инженерных каникул»
Общество, 28.06.2023
Образовательный проект проводят в Иркутской области
На Ольхоне восстановят Шаманский лес
На Ольхоне восстановят Шаманский лес
Общество, 28.06.2023
Состоялось заседание попечительского совета Иркутского областного отделения Русского географического общества
В Наушках установили самые большие в районе колокола
В Наушках установили самые большие в районе колокола
Общество, 28.06.2023
Они украшают храм святых Кирилла и Мефодия
В Бурятии заработает пункт наблюдения за многолетней мерзлотой
В Бурятии заработает пункт наблюдения за многолетней мерзлотой
Общество, 28.06.2023
Подобные пункты появятся также в Забайкалье и Иркутской области
Жительница Иркутской области отметила столетний юбилей
Жительница Иркутской области отметила столетний юбилей
Общество, 28.06.2023
Юбиляр проживает в Усольском районе
В районе Бурятии развернулась большая стройка
В районе Бурятии развернулась большая стройка
Общество, 28.06.2023
Здесь началось возведение сразу четырёх социальных объектов
В Чите возобновят международные рейсы в Китай
В Чите возобновят международные рейсы в Китай
Общество, 28.06.2023
Забайкальцы смогут попасть в Хайлар и Пекин
На Ольхоне появятся новые пикниковые и санитарные зоны
На Ольхоне появятся новые пикниковые и санитарные зоны
Общество, 28.06.2023
Их обустроят в рамках федеральной программы «Охрана озера Байкал»
Долгожителя Бурятии поздравили с 90-летием
Долгожителя Бурятии поздравили с 90-летием
Общество, 28.06.2023
У именинника 10 внуков и 11 правнуков
В Бурятии закрыли единственное на два села почтовое отделение
В Бурятии закрыли единственное на два села почтовое отделение
Общество, 28.06.2023
По словам людей, закрытие почтового отделения объяснили тем, что это невыгодно
Житель Бурятии выиграл грант в 700 тысяч на военно-полевые сборы на Байкале
Житель Бурятии выиграл грант в 700 тысяч на военно-полевые сборы на Байкале
Общество, 28.06.2023
Он стал победителем конкурса грантов от Росмолодёжи

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^