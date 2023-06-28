В Бурятии открываются «Добро.Центры»

Проект создан для общественного развития для «серебряных» волонтёров



В Бурятии открываются «Добро.Центры #МолодыДушой». Пространства возможностей для представителей старшего поколения, центры общественного развития, которые работают с волонтёрами от 55 лет и старше, могут соответствовать стандартам, установленным независимой координирующей организацией.



- Наша организация успешно прошла все этапы отбора и в соответствии с договором социальной франшизы будет получать поддержку федеральной команды. Теперь рассчитываем использовать уже опробованные и зарекомендовавшие себя инструменты, стандартизированное обучение персонала и новые знания, аккумулируемые сообществом «Добро.Центры», - отметила руководитель организации АНО «Аэлита. Социальная помощь в Бурятии» Арюна Мылзенова. – В дальнейшем будем участвовать в грантовых конкурсах для финансирования наших проектов, реализуемых в интересах нашего старшего поколения.



Тиражирование и масштабирование проверенных социальных проектов и передовых практик в области социальной защиты и социального обслуживания граждан пожилого возраста призвано оптимизировать ненужные расходы и сократить сроки «становления» общественных организаций.



Присоединилось к сети франчайзинга и общественное движение «Серебряные волонтеры Бурятии».



- Мы пытаемся выстроить долгосрочную систему заботы о старших: хотим, что бы было не страшно стареть, не страшно остаться одному, всеми забытыми. Участие в волонтёрской деятельности помогает стать нужным, повысить самооценку, улучшить своё моральное состояние и физическое здоровье. При этом укрепляются межпоколенческие связи и обеспечивается преемственность традиций, опыта, ценностей, - рассказал Анатолий Грудинин, координатор регионального центра «Серебряные волонтёры».



Напомним, сегодня в России уже 60 «Добро.Центров #МолодыДушой». До конца 2023 года откроется ещё 30 центров серебряного добровольчества.



Как сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ, общественники республики, работающие с гражданами старшего поколения, могут получить грантовую поддержку также путём участия в конкурсе «Молоды Душой» (18+). Победители конкурса – юридические лица получат гранты до 1,5 миллионов рублей, а в номинации «Социальные проекты» – до 300 тысяч рублей. Конкурс проходит с 6 июня по 2 октября.

