Отборочные игры уже состоялись
В Бурятии проведут турнир по шахматам среди осуждённых. Отборочные игры прошли во всех исправительных учреждениях.
В пресс-службе УФСИН рассказал, как соревнования прошли в лечебно-исправительном учреждении №5 (там содержатся осуждённые с туберкулёзом).
- Турнир прошёл по швейцарской системе, где все игроки соревновались между собой на основании равного количества набранных по ходу турнира очков. По итогу соревнований распределение мест осуществлялось с учётом набранных игроками баллов. Победители будут участвовать в турнире по шахматам среди осужденных исправительных учреждений региона, - говорится в сообщении.
В Бурятии определят лучшего шахматиста среди осуждённых
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