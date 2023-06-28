В Бурятии определят лучшего шахматиста среди осуждённых

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Отборочные игры уже состоялись



В Бурятии проведут турнир по шахматам среди осуждённых. Отборочные игры прошли во всех исправительных учреждениях.



В пресс-службе УФСИН рассказал, как соревнования прошли в лечебно-исправительном учреждении №5 (там содержатся осуждённые с туберкулёзом).



- Турнир прошёл по швейцарской системе, где все игроки соревновались между собой на основании равного количества набранных по ходу турнира очков. По итогу соревнований распределение мест осуществлялось с учётом набранных игроками баллов. Победители будут участвовать в турнире по шахматам среди осужденных исправительных учреждений региона, - говорится в сообщении.

