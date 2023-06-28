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В Бурятии определят лучшего шахматиста среди осуждённых

В Бурятии определят лучшего шахматиста среди осуждённых
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Отборочные игры уже состоялись

В Бурятии проведут турнир по шахматам среди осуждённых. Отборочные игры прошли во всех исправительных учреждениях.

В пресс-службе УФСИН рассказал, как соревнования прошли в лечебно-исправительном учреждении №5 (там содержатся осуждённые с туберкулёзом).

- Турнир прошёл по швейцарской системе, где все игроки соревновались между собой на основании равного количества набранных по ходу турнира очков. По итогу соревнований распределение мест осуществлялось с учётом набранных игроками баллов. Победители будут участвовать в турнире по шахматам среди осужденных исправительных учреждений региона, - говорится в сообщении.
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