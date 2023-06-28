Движение будет ограничено 30 июня
На железнодорожном переезде в селе Тресково Кабанского района Бурятии 30 июня будут проводиться ремонтные работы.
Движение транспорта через переезд будет ограничено с 03:00 до 08:00.
Объезд для автотранспорта будет осуществляться через переезд, расположенный в посёлке Селенгинск, сообщили в пресс-службе ВСЖД.
Автомобилистов попросили учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.
В Бурятии временно закроют ж/д переезд в Тресково
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