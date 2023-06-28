28 июня

27 июня

Популярное

В Бурятии временно закроют ж/д переезд в Тресково

В Бурятии временно закроют ж/д переезд в Тресково
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Движение будет ограничено 30 июня

На железнодорожном переезде в селе Тресково Кабанского района Бурятии 30 июня будут проводиться ремонтные работы.

Движение транспорта через переезд будет ограничено с 03:00 до 08:00.

Объезд для автотранспорта будет осуществляться через переезд, расположенный в посёлке Селенгинск, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Автомобилистов попросили учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.
железнодорожные переезды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии любителя пьяной езды приговорили к обязательным работам
В Бурятии любителя пьяной езды приговорили к обязательным работам
Общество, 28.06.2023
Ему предстоит 250 часов потрудиться на благо общества
В Бурятии временно закроют ж/д переезд в Тресково
В Бурятии временно закроют ж/д переезд в Тресково
Общество, 28.06.2023
Движение будет ограничено 30 июня
История ставшейся без жилья сироты из Бурятии дошла до Бастрыкина
История ставшейся без жилья сироты из Бурятии дошла до Бастрыкина
Общество, 28.06.2023
Девушка одна воспитывает ребёнка с инвалидностью
В Бурятии медведь подбирается к детскому лагерю
В Бурятии медведь подбирается к детскому лагерю
Общество, 28.06.2023
Родители отдыхающих там детей попросили выставить рядом охрану 
В Иркутской области развернётся всероссийский этнофестиваль
В Иркутской области развернётся всероссийский этнофестиваль
Общество, 28.06.2023
Он объединит рок-музыкантов, творческие коллективы, мастеров и ремесленников
В Улан-Удэ пройдёт фестиваль на «руинах»
В Улан-Удэ пройдёт фестиваль на «руинах»
Общество, 27.06.2023
Столицу республики раскрасят «Новые краски старого города»
В Усть-Ордынском округе введут запрет на продажу алкоголя
В Усть-Ордынском округе введут запрет на продажу алкоголя
Общество, 27.06.2023
Временные ограничения вводятся в связи с проведением областного Сурхарбана
Улан-Удэ примет эвенкийский фестиваль
Улан-Удэ примет эвенкийский фестиваль
Общество, 27.06.2023
В этом году его объединят с кочующим фестивалем «Манящие миры»
В районе Улан-Удэ отпразднуют Сурхарбан
В районе Улан-Удэ отпразднуют Сурхарбан
Общество, 27.06.2023
Праздник отметят в Железнодорожном районе
В Иркутской области засняли лакомящихся лосей
В Иркутской области засняли лакомящихся лосей
Общество, 27.06.2023
Животные на солонце попали в объектив фотоловушки

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^