В Бурятии временно закроют ж/д переезд в Тресково

Движение будет ограничено 30 июня



На железнодорожном переезде в селе Тресково Кабанского района Бурятии 30 июня будут проводиться ремонтные работы.



Движение транспорта через переезд будет ограничено с 03:00 до 08:00.



Объезд для автотранспорта будет осуществляться через переезд, расположенный в посёлке Селенгинск, сообщили в пресс-службе ВСЖД.



Автомобилистов попросили учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.

