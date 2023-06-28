Аэропорт «Байкал» рассказал, как в летний час пик не опоздать на рейс

Главное - приезжать заранее

Существующее здание аэровокзала в Улан-Удэ технологически и физически способно пропускать 250 человек в час. Об этом сообщил в соцсетях директор аэропорта Дмитрий Гармаев.

При этом, как писал «Байкал-Daily», летом в утренние часы в Улан-Удэ может прилетать до пяти оборотных рейсов из Москвы. Только авиакомпания S7 в некоторые дни выполняет четыре рейса! Есть и утренние региональные перевозки.

«В летний пик перевозок нагрузка на аэропорт кратно возрастает», - признал Гармаев.

Он дал несколько советов пассажирам, которые хотят попасть на борт самолёта, а не остаться в Улан-Удэ:

1. Приезжать на рейс за 2-3 часа до вылета.

2. Самый удобный способ добраться до аэропорта - такси.

3. Онлайн-регистрация на рейс экономит 30-40 минут в аэропорту.

4. Готовясь к полёту внимательно прочитайте: время окончания регистрации, допустимые габариты и вес багажа и т.д.

5. Взвешивайте свой багаж заранее!

6. Прочитайте правила досмотра. Определите запрещённые предметы, допустимый объём жидкости, которую можно взять в салон самолёта, узнайте правила провоза ноутбуков.

«Соблюдение простых правил сэкономит вам время!», - отметил гендиректор аэропорта «Байкал».

Сейчас в Улан-Удэ ведётся строительство нового аэровокзала для внутренних авиалиний. Терминал должны ввести в эксплуатацию в 2024 году. Новое здание снимет проблему летних перегрузок.

Двухэтажный аэровокзальный комплекс в буддийском стиле высотой в 17 метров и площадью в 6 629 кв. м. возводят с западной стороны от нынешнего здания, предназначенного для внутренних авиарейсов. С северной стороны на уровне второго этажа к нему будут примыкать посадочные галереи, ведущие к двум телетрапам.

