История ставшейся без жилья сироты из Бурятии дошла до Бастрыкина



Председатель следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заинтересовался историей сироты из Бурятии, которая осталась без положенного по закону жилья. Девушка решила добиться его через суд, но, несмотря на вступившее в силу решение, которое вынесли в её пользу, так ничего и не дождалась.



У нашей землячки есть ребёнок с инвалидностью – дочка, которую она воспитывает одна.



- Она находится в трудном финансовом положении из-за необходимости постоянного лечения дочери. Обращения в различные уполномоченные органы результатов не принесли, – рассказали в официальном telegram-канале информационного центра СКР.



После публикаций в СМИ в СУ СКР по Бурятии возбудили уголовное дело. Бастрыкин затребовал у руководителя следственного управления Вячеслава Сухорукова доклад о ходе и результатах его расследования и о проделанной работе по решению проблемы.