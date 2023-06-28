В Бурятии медведь подбирается к детскому лагерю



Жители Баунтовского района Бурятии забили тревогу из-за медведя, который, по их словам, ходит возле детского лагеря «Восход». Люди поинтересовались в группе «Баунт-инфо.24/7», будут ли приниматься какие-то меры по охране учреждения.



Директор Алёна Баракина пояснила, такой возможности нет, поскольку в районе нет частных охранных предприятий.



- Персонал держит ситуацию на контроле. При обнаружении медведя рядом с лагерем мы сообщим об этом в Бурприроднадзор, – заверила она.



Родителей, которые будут навещать детей и вдруг случайно заметят зверя, призвали проинформировать об этом единую дежурно-диспетчерскую службу. В Бурприроднадзоре, в свою очередь, пояснили, что пока обращений по поводу медведя у лагеря в Баунтовском районе в ведомство не поступало.





