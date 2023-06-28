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В Улан-Удэ сегодня дождей не ожидается

В Улан-Удэ сегодня дождей не ожидается
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В районах возможны грозы

По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Утром при прояснении туманы.

Ветер северо-западный 5-10, при грозах до 13-16 м/с. Температура днём +21,+26, местами +13,+18.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Днём +22,+24. 
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