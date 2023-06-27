Наградили Городской культурный центр
Улан-удэнский Городской культурный центр получил Гран-при профессиональной премии в области организации массовых мероприятий «Золотая легенда». Награда вручена за проект «Ландшафтная историческая анимация «Подвиг Героя», сообщили в мэрии.
Анимационный проект «Подвиг Героя» представляет собой зрелищную историческую реконструкцию подвига Героя Советского Союза Сергея Орешкова.
Сергей Орешков в августе 1942 года был призван в Красную Армию с паровозоремонтного завода в Улан-Удэ, где работал слесарем. В Улан-Удэ он приехал в 1935 году на стройку Улан-Удэнского паровозовагонного завода, а после его открытия остался на нем работать. Сергей Орешков погиб в 1943 году под Харьковом, в посёлке Васищево, там же похоронен в братской могиле.
16 августа 1943 года в бою за посёлок Васищево командир взвода гвардии младший лейтенант Орешков в критическую минуту, когда огонь из вражеского дзота прижал бойцов к земле, бросился к огневой точке противника и своим телом закрыл амбразуру. Ценой собственной жизни Сергей Орешков обеспечил выполнение боевой задачи.
Имя Героя Советского Союза Сергея Николаевича Орешкова увековечено в Улан-Удэ в названии парка и микрорайона.
Постановку «Подвиг Героя» (0+) жителям показывают в День Победы.
Улан-удэнский проект по реконструкции подвига Сергея Орешкова получил награду
Общество, Фото:
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