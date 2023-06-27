27 июня

26 июня

Популярное

Улан-удэнский проект по реконструкции подвига Сергея Орешкова получил награду

Улан-удэнский проект по реконструкции подвига Сергея Орешкова получил награду
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Наградили Городской культурный центр

Улан-удэнский Городской культурный центр получил Гран-при профессиональной премии в области организации массовых мероприятий «Золотая легенда». Награда вручена за проект «Ландшафтная историческая анимация «Подвиг Героя», сообщили в мэрии.

Анимационный проект «Подвиг Героя» представляет собой зрелищную историческую реконструкцию подвига Героя Советского Союза Сергея Орешкова.

Сергей Орешков в августе 1942 года был призван в Красную Армию с паровозоремонтного завода в Улан-Удэ, где работал слесарем. В Улан-Удэ он приехал в 1935 году на стройку Улан-Удэнского паровозовагонного завода, а после его открытия остался на нем работать. Сергей Орешков погиб в 1943 году под Харьковом, в посёлке Васищево, там же похоронен в братской могиле.

16 августа 1943 года в бою за посёлок Васищево командир взвода гвардии младший лейтенант Орешков в критическую минуту, когда огонь из вражеского дзота прижал бойцов к земле, бросился к огневой точке противника и своим телом закрыл амбразуру. Ценой собственной жизни Сергей Орешков обеспечил выполнение боевой задачи.

Имя Героя Советского Союза Сергея Николаевича Орешкова увековечено в Улан-Удэ в названии парка и микрорайона.

Постановку «Подвиг Героя» (0+) жителям показывают в День Победы
конкурс премия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Житель Бурятии узнал пол своего ребёнка, разбив хребтовую кость
Житель Бурятии узнал пол своего ребёнка, разбив хребтовую кость
Общество, 27.06.2023
Молодой человек сам занимается этим национальным видом спорта
В Бурятии ещё больше испортится погода
В Бурятии ещё больше испортится погода
Общество, 27.06.2023
В республике пообещали сильные дожди с грозами
У озера на севере Бурятии собрали почти четыре тонны мусора
У озера на севере Бурятии собрали почти четыре тонны мусора
Общество, 27.06.2023
Местные жители выбрасывают там банки из-под консервов, пакеты и даже рыболовные сети
В Telegram появятся Stories
В Telegram появятся Stories
Общество, 27.06.2023
Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров
В Бурятии на ЕГЭ по немецкому и французскому языкам в резервный день никто не пришёл
В Бурятии на ЕГЭ по немецкому и французскому языкам в резервный день никто не пришёл
Общество, 27.06.2023
Сегодня выпускники сдают ЕГЭ в резервные дни по шести предметам

В Бурятии не особо задалось с выращиванием безнаркотической конопли
В Бурятии не особо задалось с выращиванием безнаркотической конопли
Общество, 27.06.2023
С её помощью хотели спасти «полуживое бурятское земледелие»
В Бурятии строят новый мост через реку Итанца
В Бурятии строят новый мост через реку Итанца
Общество, 27.06.2023
Его протяжённость – 37 метров
Ансамбль «Лотос» показал жителям Бурятии новые танцы
Ансамбль «Лотос» показал жителям Бурятии новые танцы
Общество, 27.06.2023
Большим концертом народный ансамбль восточного танца «Лотос» завершил творческий сезон
Пока город спал: В центре Улан-Удэ за ночь расцвели цветы
Пока город спал: В центре Улан-Удэ за ночь расцвели цветы
Общество, 27.06.2023
Мини-парк на площади Советов озеленили
В Бурятии строительство дороги идёт с отставанием
В Бурятии строительство дороги идёт с отставанием
Общество, 27.06.2023
Во время работы были выявлены недочёты в проектировании
На СВО погиб 21-летний контрактник из Бурятии
На СВО погиб 21-летний контрактник из Бурятии
Общество, 27.06.2023
Его похоронят на малой родине
В Бурятии забили тревогу из-за «захвата» Гусиного озера
В Бурятии забили тревогу из-за «захвата» Гусиного озера
Общество, 27.06.2023
Местные жители заявили, что оно вдруг стало частным

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^