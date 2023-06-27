Житель Бурятии узнал пол своего ребёнка, разбив хребтовую кость

Молодой человек сам занимается этим национальным видом спорта
В Бурятии молодая семья провела гендер-пати (празднество, на котором родители и их близкие узнают пол своего ребёнка) с национальным колоритом. Отец узнал пол малыша, разбив хребтовую кость. Видео опубликовали в паблике «Весь Улан-Удэ».
- Тортики, шарики, цветной дым и прочие способы сообщить радостную новость этой паре молодых родителей показались слишком банальными. Устроить гендер-пати с разбиванием хребтовой кости - то, что надо, тем более, когда папа спортсмен в этой области, - говорится в сообщении.
Молодой человек сломал кость, внутри которой оказался розовый порошок. Так счастливые родители узнали, что ждут девочку.
Пользователи желают молодой семье счастья и благополучия. «Здорово и необычно! Здоровья будущим родителям и малышке», «Классно, оригинально», «Поздравляем», - пишут жители Бурятии.
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Молодой человек сам занимается этим национальным видом спорта
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