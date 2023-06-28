Победители поедут на финал в Сочи
Впервые в Бурятии состоится региональный этап чемпионата России по футболу 8х8. Старт соревнований будет дан 1 июля.
Игры будут проходить на центральном стадионе в Улан-Удэ. Заседание судейской коллегии состоится 28 июня в 19:30 в федерации футбола РБ.
Победитель республиканского отбора получит право участвовать в ноябре этого года во всероссийском финале в Сочи, сообщает любительская футбольная лига РБ.
Возрастное ограничение: 0+
В Бурятии отберутся на чемпионат России по футболу 8х8
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Победители поедут на финал в Сочи
Он объединит рок-музыкантов, творческие коллективы, мастеров и ремесленников
В районах возможны грозы
Столицу республики раскрасят «Новые краски старого города»
Турнир начнётся 6 июля
Временные ограничения вводятся в связи с проведением областного Сурхарбана
В этом году его объединят с кочующим фестивалем «Манящие миры»
Праздник отметят в Железнодорожном районе
Животные на солонце попали в объектив фотоловушки
«Золото» выиграли игроки из Энергетика
На нём разместят технику Восточного военного округа
28 яхт приняли участие в фестивале «Алые паруса Иркутска»
Старшее поколение соревновалась в компьютерном многоборье
В список победителей также вошли представители Забайкалья, Монголии и Иркутской области
Новый трамвай начнёт перевозить пассажиров уже этим летом