В Бурятии отберутся на чемпионат России по футболу 8х8

Победители поедут на финал в Сочи



Впервые в Бурятии состоится региональный этап чемпионата России по футболу 8х8. Старт соревнований будет дан 1 июля.



Игры будут проходить на центральном стадионе в Улан-Удэ. Заседание судейской коллегии состоится 28 июня в 19:30 в федерации футбола РБ.



Победитель республиканского отбора получит право участвовать в ноябре этого года во всероссийском финале в Сочи, сообщает любительская футбольная лига РБ.



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