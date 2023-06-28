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В Бурятии отберутся на чемпионат России по футболу 8х8

В Бурятии отберутся на чемпионат России по футболу 8х8
Общество,  Фото:pixabay.com
Победители поедут на финал в Сочи

Впервые в Бурятии состоится региональный этап чемпионата России по футболу 8х8. Старт соревнований будет дан 1 июля.

Игры будут проходить на центральном стадионе в Улан-Удэ. Заседание судейской коллегии состоится 28 июня в 19:30 в федерации футбола РБ.

Победитель республиканского отбора получит право участвовать в ноябре этого года во всероссийском финале в Сочи, сообщает любительская футбольная лига РБ.

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Бурятия футбол чемпионат России спорт

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