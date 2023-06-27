Спортсмен выиграл дисциплину по метанию ножа на дистанции 7 метров
Александр Тырин, атаман станичного казачьего общества «Северобайкальская станица» Республики Бурятия, стал чемпионом Европы по спортивному метанию ножа. При этом он выполнил норматив мастера спорта России международного класса.
- Превзойти результат нашего спортсмена в 480 баллов на дистанции 7 метров не удалось ни одному участнику чемпионата, - уточнили в министерстве спорта Бурятии.
Помимо награды высшего достоинства, Александр завоевал ещё две бронзовые медали. Отметим, спортсмен является неоднократным чемпионом России, а в прошлом году стал бронзовым призёром чемпионата мира.
В этом году чемпионат Европы впервые проходил в Белоруссии и собрал более 70 представителей из 5 стран мира.
Атаман из Бурятии стал чемпионом Европы
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