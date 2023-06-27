Атаман из Бурятии стал чемпионом Европы

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Спортсмен выиграл дисциплину по метанию ножа на дистанции 7 метров



Александр Тырин, атаман станичного казачьего общества «Северобайкальская станица» Республики Бурятия, стал чемпионом Европы по спортивному метанию ножа. При этом он выполнил норматив мастера спорта России международного класса.



- Превзойти результат нашего спортсмена в 480 баллов на дистанции 7 метров не удалось ни одному участнику чемпионата, - уточнили в министерстве спорта Бурятии.



Помимо награды высшего достоинства, Александр завоевал ещё две бронзовые медали. Отметим, спортсмен является неоднократным чемпионом России, а в прошлом году стал бронзовым призёром чемпионата мира.



В этом году чемпионат Европы впервые проходил в Белоруссии и собрал более 70 представителей из 5 стран мира.

