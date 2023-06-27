27 июня

26 июня

Популярное

В Тункинском районе Бурятии прошёл «Наадан – Сурхарбаан»

В Тункинском районе Бурятии прошёл «Наадан – Сурхарбаан»
Общество,  Фото:телеграм- канал Тункинского района
На праздник также приехали гости из Окинского района, Иркутской области и Монголии

Тункинский район Бурятии, как и республика, отмечает вековой юбилей. 24 июня на центральном стадионе в селе Кырен прошло открытие праздника «Наадан – Сурхарбаан - 2023». Вместе с районным «Сурхарбааном» гости и жители Тункинской долины отметили международный фестиваль «Древо согласия» – «Эб модоной наадан».

Человека труда воспевали в танцах и песнях, а также чествовали на спортивных пьедесталах. В мероприятии приняли участие 14 поселений. Кроме того, в спортивных соревнованиях принимали участие также и спортсмены из Окинского района, Иркутской области и Монголии.

На прошедшем празднике свои таланты показали более трёх тысяч жителей Тункинского района: ветеранов, сотрудников нацпарка «Тункинский», предпринимателей, спортсменов, тренеров, самодеятельных артистов, членов ТОСов, студентов, школьников и представителей бюджетных организаций.

Зрителей на центральном стадионе имени В.Б. Саганова и участников онлайн-трансляции впечатлило театрализованное представление-концерт, в котором блеснули специалисты управлений культуры, социального развития, соцзащиты администрации района, более 300 самодеятельных артистов, представителей творческой молодёжи района. Сильные эмоции у зрителей вызвало грандиозное шествие сельских поселений района.

Тункинцев порадовали и выступления артистов из Улан-Удэ: Тимура Болотова, Сэсэг Аюшеевой, Чингиса Раднаева, Дулмы Сунраповой и театра песни и танца «Байкал», который подарил большой концерт и выездной фестиваль «Ночь ёхора».

Что касается спортивных состязаний, то абсолютным победителем в командном зачёте стала команда села Толтой. Им вручили в качестве гран-при новый автомобиль «Лада».

Кроме автомобиля, вручённого команде Толтоя, первой тройке призёров тункинского «Наадана-Сурхарбана-2023» вручили денежные сертификаты:
1 место – поселение Жемчуг – 200 000 рублей;
2 место – поселение Аршан – 150 000 рублей;
3 место – поселение Хужиры – 100 000 рублей.

Абсолютным чемпионом «Наадан-Сурхарбан-бyхэ барилдаaн-2023» стал инструктор регионального отделения центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания Чингис Инкеев. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры РБ.

Тункинский район Бурятия Сурхарбан

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жители Бурятии продолжают усиленно жаловаться на медицину и дороги
Жители Бурятии продолжают усиленно жаловаться на медицину и дороги
Общество, 27.06.2023
Недовольных ими в республике становится больше
Молодёжь Бурятии сразилась в турнире памяти Мантурова
Молодёжь Бурятии сразилась в турнире памяти Мантурова
Общество, 27.06.2023
Победителем стала команда республиканского наркологического диспансера
В Тункинском районе Бурятии прошёл «Наадан – Сурхарбаан»
В Тункинском районе Бурятии прошёл «Наадан – Сурхарбаан»
Общество, 27.06.2023
На праздник также приехали гости из Окинского района, Иркутской области и Монголии
Ольхонская борица стала призёром чемпионата России
Ольхонская борица стала призёром чемпионата России
Общество, 27.06.2023
Спортсменки Иркутской области завоевали 2 медали соревнований
Атаман из Бурятии стал чемпионом Европы
Атаман из Бурятии стал чемпионом Европы
Общество, 27.06.2023
Спортсмен выиграл дисциплину по метанию ножа на дистанции 7 метров
Десятки улиц в Улан-Удэ останутся без холодной воды
Десятки улиц в Улан-Удэ останутся без холодной воды
Общество, 27.06.2023
Её не будет в многоквартирных домах всю ночь
В Бурятии сидельца оштрафовали за экстремистские тату на коленках
В Бурятии сидельца оштрафовали за экстремистские тату на коленках
Общество, 27.06.2023
Мужчина щеголял ими в бане и при подготовке ко сну
В России в порядке эксперимента выдадут электронные дипломы и аттестаты
В России в порядке эксперимента выдадут электронные дипломы и аттестаты
Общество, 27.06.2023
Кроме школ, в эксперименте будут участвовать лицеи, колледжи, региональные и федеральные вузы
В Бурятии рассказали о выплатах замещающим и опекунским семьям
В Бурятии рассказали о выплатах замещающим и опекунским семьям
Общество, 27.06.2023
Сегодня в республике 5 085 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Житель Бурятии узнал пол своего ребёнка, разбив хребтовую кость
Житель Бурятии узнал пол своего ребёнка, разбив хребтовую кость
Общество, 27.06.2023
Молодой человек сам занимается этим национальным видом спорта
В Бурятии ещё больше испортится погода
В Бурятии ещё больше испортится погода
Общество, 27.06.2023
В республике пообещали сильные дожди с грозами

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^