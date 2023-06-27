В Тункинском районе Бурятии прошёл «Наадан – Сурхарбаан»

На праздник также приехали гости из Окинского района, Иркутской области и Монголии
Тункинский район Бурятии, как и республика, отмечает вековой юбилей. 24 июня на центральном стадионе в селе Кырен прошло открытие праздника «Наадан – Сурхарбаан - 2023». Вместе с районным «Сурхарбааном» гости и жители Тункинской долины отметили международный фестиваль «Древо согласия» – «Эб модоной наадан».
Человека труда воспевали в танцах и песнях, а также чествовали на спортивных пьедесталах. В мероприятии приняли участие 14 поселений. Кроме того, в спортивных соревнованиях принимали участие также и спортсмены из Окинского района, Иркутской области и Монголии.
На прошедшем празднике свои таланты показали более трёх тысяч жителей Тункинского района: ветеранов, сотрудников нацпарка «Тункинский», предпринимателей, спортсменов, тренеров, самодеятельных артистов, членов ТОСов, студентов, школьников и представителей бюджетных организаций.
Зрителей на центральном стадионе имени В.Б. Саганова и участников онлайн-трансляции впечатлило театрализованное представление-концерт, в котором блеснули специалисты управлений культуры, социального развития, соцзащиты администрации района, более 300 самодеятельных артистов, представителей творческой молодёжи района. Сильные эмоции у зрителей вызвало грандиозное шествие сельских поселений района.
Тункинцев порадовали и выступления артистов из Улан-Удэ: Тимура Болотова, Сэсэг Аюшеевой, Чингиса Раднаева, Дулмы Сунраповой и театра песни и танца «Байкал», который подарил большой концерт и выездной фестиваль «Ночь ёхора».
Что касается спортивных состязаний, то абсолютным победителем в командном зачёте стала команда села Толтой. Им вручили в качестве гран-при новый автомобиль «Лада».
Кроме автомобиля, вручённого команде Толтоя, первой тройке призёров тункинского «Наадана-Сурхарбана-2023» вручили денежные сертификаты:
1 место – поселение Жемчуг – 200 000 рублей;
2 место – поселение Аршан – 150 000 рублей;
3 место – поселение Хужиры – 100 000 рублей.
Абсолютным чемпионом «Наадан-Сурхарбан-бyхэ барилдаaн-2023» стал инструктор регионального отделения центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания Чингис Инкеев. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры РБ.
В Тункинском районе Бурятии прошёл «Наадан – Сурхарбаан»
Общество, Фото:
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