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В Улан-Удэ завершилось первенство по дворовому футболу

В Улан-Удэ завершилось первенство по дворовому футболу
Общество,  Фото:ЦФМР Улан-Удэ
«Золото» выиграли игроки из Энергетика

25 июня в столице Бурятии прошли финальные игры первенства города по футболу среди мужских дворовых команд. Матчи провели на стадионе СОШ №57 г. Улан-Удэ.

В соревнованиях приняли участие команды из таких частей города, как 140-й квартал, Машзавод, посёлок Горький, Химчистка, Энергетик, сотые квартала, центр, Мелькомбинат. Первое место завоевала команда микрорайона Энергетик (инструктор по спорту Александр Децик). Второе место выиграла команды 100-х кварталов (инструктор по спорту Гэсэр Дугданов). Третеье место заняла команда «140-й квартал» (инструктор по спорту Александр Децик).

Все призёры были награждены грамотами и денежными призами, сообщает центр физкультурно-массовой работы Улан-Удэ.
футбол спорт первенство Улан-Удэ Бурятия дворовые игры

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