В Улан-Удэ завершилось первенство по дворовому футболу

«Золото» выиграли игроки из Энергетика



25 июня в столице Бурятии прошли финальные игры первенства города по футболу среди мужских дворовых команд. Матчи провели на стадионе СОШ №57 г. Улан-Удэ.



В соревнованиях приняли участие команды из таких частей города, как 140-й квартал, Машзавод, посёлок Горький, Химчистка, Энергетик, сотые квартала, центр, Мелькомбинат. Первое место завоевала команда микрорайона Энергетик (инструктор по спорту Александр Децик). Второе место выиграла команды 100-х кварталов (инструктор по спорту Гэсэр Дугданов). Третеье место заняла команда «140-й квартал» (инструктор по спорту Александр Децик).



Все призёры были награждены грамотами и денежными призами, сообщает центр физкультурно-массовой работы Улан-Удэ.

