В республике пообещали сильные дожди с грозами
Жителей Бурятии предупредили об ухудшении погоды. В ближайшую среду, 28 июня, республику накроет непогода. По данным Бурятского гидрометцентра, на северные районы обрушатся сильные дожди и грозы.
В республиканском управлении МЧС жителей и гостей региона призывают соблюдать меры безопасности и во время сильного ветра по возможности не выходить на улицу.
- Не стойте под уличными конструкциями, рекламными щитами, у стен домов и под линиями электропередач и ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра, – отмечают в ведомстве.
Автомобилистам рекомендуют отказаться от поездок на дальние расстояния. Лучше повременить с выходом на туристические и горные маршруты и держаться подальше от водоёмов.
В Бурятии ещё больше испортится погода
Общество, Фото:
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