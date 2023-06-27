27 июня

26 июня

Популярное

В Бурятии ещё больше испортится погода

В Бурятии ещё больше испортится погода
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В республике пообещали сильные дожди с грозами

Жителей Бурятии предупредили об ухудшении погоды. В ближайшую среду, 28 июня, республику накроет непогода. По данным Бурятского гидрометцентра, на северные районы обрушатся сильные дожди и грозы.

В республиканском управлении МЧС жителей и гостей региона призывают соблюдать меры безопасности и во время сильного ветра по возможности не выходить на улицу.

- Не стойте под уличными конструкциями, рекламными щитами, у стен домов и под линиями электропередач и ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра, – отмечают в ведомстве.

Автомобилистам рекомендуют отказаться от поездок на дальние расстояния. Лучше повременить с выходом на туристические и горные маршруты и держаться подальше от водоёмов.

погода прогноз погоды штормовое предупреждение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии ещё больше испортится погода
В Бурятии ещё больше испортится погода
Общество, 27.06.2023
В республике пообещали сильные дожди с грозами
У озера на севере Бурятии собрали почти четыре тонны мусора
У озера на севере Бурятии собрали почти четыре тонны мусора
Общество, 27.06.2023
Местные жители выбрасывают там банки из-под консервов, пакеты и даже рыболовные сети
В Telegram появятся Stories
В Telegram появятся Stories
Общество, 27.06.2023
Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров
В Бурятии на ЕГЭ по немецкому и французскому языкам в резервный день никто не пришёл
В Бурятии на ЕГЭ по немецкому и французскому языкам в резервный день никто не пришёл
Общество, 27.06.2023
Сегодня выпускники сдают ЕГЭ в резервные дни по шести предметам

В Бурятии не особо задалось с выращиванием безнаркотической конопли
В Бурятии не особо задалось с выращиванием безнаркотической конопли
Общество, 27.06.2023
С её помощью хотели спасти «полуживое бурятское земледелие»
В Бурятии строят новый мост через реку Итанца
В Бурятии строят новый мост через реку Итанца
Общество, 27.06.2023
Его протяжённость – 37 метров
Ансамбль «Лотос» показал жителям Бурятии новые танцы
Ансамбль «Лотос» показал жителям Бурятии новые танцы
Общество, 27.06.2023
Большим концертом народный ансамбль восточного танца «Лотос» завершил творческий сезон
Пока город спал: В центре Улан-Удэ за ночь расцвели цветы
Пока город спал: В центре Улан-Удэ за ночь расцвели цветы
Общество, 27.06.2023
Мини-парк на площади Советов озеленили
В Бурятии строительство дороги идёт с отставанием
В Бурятии строительство дороги идёт с отставанием
Общество, 27.06.2023
Во время работы были выявлены недочёты в проектировании
На СВО погиб 21-летний контрактник из Бурятии
На СВО погиб 21-летний контрактник из Бурятии
Общество, 27.06.2023
Его похоронят на малой родине
В Бурятии забили тревогу из-за «захвата» Гусиного озера
В Бурятии забили тревогу из-за «захвата» Гусиного озера
Общество, 27.06.2023
Местные жители заявили, что оно вдруг стало частным
И.о. прокурора Бурятии провёл приём граждан в детской больнице
И.о. прокурора Бурятии провёл приём граждан в детской больнице
Общество, 27.06.2023
К Михаилу Филичеву обратились родители маленьких пациентов
Военный из Бурятии вновь отличился на СВО
Военный из Бурятии вновь отличился на СВО
Общество, 27.06.2023
Его рота уничтожила семь боевых машин и более полусотни националистов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^