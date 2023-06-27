В Бурятии ещё больше испортится погода

В республике пообещали сильные дожди с грозами



Жителей Бурятии предупредили об ухудшении погоды. В ближайшую среду, 28 июня, республику накроет непогода. По данным Бурятского гидрометцентра, на северные районы обрушатся сильные дожди и грозы.



В республиканском управлении МЧС жителей и гостей региона призывают соблюдать меры безопасности и во время сильного ветра по возможности не выходить на улицу.



- Не стойте под уличными конструкциями, рекламными щитами, у стен домов и под линиями электропередач и ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра, – отмечают в ведомстве.



Автомобилистам рекомендуют отказаться от поездок на дальние расстояния. Лучше повременить с выходом на туристические и горные маршруты и держаться подальше от водоёмов.



