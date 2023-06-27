Волейболисты Бурятии победили на международном турнире

Он проходил в столице Тувы



25 июня в Кызыле прошёл международный турнир по волейболу среди мужских и женских команд на призы президента федерации волейбола Республики Тыва. Спортивное мероприятие было приурочено к столетнему юбилею со дня образования отечественного волейбола.



Мужская команда Бурятского госуниверситета имени Доржи Банзарова стала победителем соревнований. А её игрок Александр Седунов был признан лучшим нападающим турнира.



- На этих соревнованиях были также команды Монголии, Бурятии (мы) и местные команды. В упорной борьбе в финале мы выиграли у чемпионов Республики Тыва – команды МЧС. Местный волейбол очень интересный, особенно поразили зрители. Они здесь всей душой болеют за своих спортсменов. Мы играли в большом зале, который был почти полностью заполнен, - поделились своими впечатлениями спортсмены БГУ.



Тренирует команду Яна Намсараева, сообщает студенческий спортивный клуб «Байкальские волки».

