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Волейболисты Бурятии победили на международном турнире

Волейболисты Бурятии победили на международном турнире
Общество,  Фото:ССК «Байкальские волки».
Он проходил в столице Тувы

25 июня в Кызыле прошёл международный турнир по волейболу среди мужских и женских команд на призы президента федерации волейбола Республики Тыва. Спортивное мероприятие было приурочено к столетнему юбилею со дня образования отечественного волейбола.

Мужская команда Бурятского госуниверситета имени Доржи Банзарова стала победителем соревнований. А её игрок Александр Седунов был признан лучшим нападающим турнира.

- На этих соревнованиях были также команды Монголии, Бурятии (мы) и местные команды. В упорной борьбе в финале мы выиграли у чемпионов Республики Тыва – команды МЧС. Местный волейбол очень интересный, особенно поразили зрители. Они здесь всей душой болеют за своих спортсменов. Мы играли в большом зале, который был почти полностью заполнен, - поделились своими впечатлениями спортсмены БГУ.

Тренирует команду Яна Намсараева, сообщает студенческий спортивный клуб «Байкальские волки».
волейбол спорт Бурятия

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