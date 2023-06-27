Он проходил в столице Тувы
25 июня в Кызыле прошёл международный турнир по волейболу среди мужских и женских команд на призы президента федерации волейбола Республики Тыва. Спортивное мероприятие было приурочено к столетнему юбилею со дня образования отечественного волейбола.
Мужская команда Бурятского госуниверситета имени Доржи Банзарова стала победителем соревнований. А её игрок Александр Седунов был признан лучшим нападающим турнира.
- На этих соревнованиях были также команды Монголии, Бурятии (мы) и местные команды. В упорной борьбе в финале мы выиграли у чемпионов Республики Тыва – команды МЧС. Местный волейбол очень интересный, особенно поразили зрители. Они здесь всей душой болеют за своих спортсменов. Мы играли в большом зале, который был почти полностью заполнен, - поделились своими впечатлениями спортсмены БГУ.
Тренирует команду Яна Намсараева, сообщает студенческий спортивный клуб «Байкальские волки».
Волейболисты Бурятии победили на международном турнире
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Недовольных ими в республике становится больше
Победителем стала команда республиканского наркологического диспансера
На праздник также приехали гости из Окинского района, Иркутской области и Монголии
Спортсменки Иркутской области завоевали 2 медали соревнований
Он проходил в столице Тувы
Спортсмен выиграл дисциплину по метанию ножа на дистанции 7 метров
Пробы воды показали нормализацию ситуации
Её не будет в многоквартирных домах всю ночь
Мужчина щеголял ими в бане и при подготовке ко сну
Кроме школ, в эксперименте будут участвовать лицеи, колледжи, региональные и федеральные вузы
Сегодня в республике 5 085 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Наградили Городской культурный центр
Молодой человек сам занимается этим национальным видом спорта
В республике пообещали сильные дожди с грозами
Гостям провели экскурсию