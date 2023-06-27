Животные на солонце попали в объектив фотоловушки
В Прибайкальском национальном парке в Иркутской области фотоловушки засняли лосей на солонцах. Лоси здесь – частые гости. Приходят и днём, и ночью. Как пояснили в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», всё потому, что, как и любые другие копытные, они очень любят соль. Она является для них не только лакомством, но и необходимым элементом для полноценной жизни.
Подкормку государственные инспекторы ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» вкладывают не россыпью, а в форме брикетов. Спрессованного продукта, спрятанного в деревянную колоду или под старый пень, хватит надолго.
По словам специалистов, в условиях национального парка звери чувствуют себя безопаснее: здесь они под охраной, браконьерам вход закрыт. И всё же инстинкт не «выключить»: лоси всегда настороже и готовы либо пуститься наутёк, либо перейти в нападение.
Наблюдать за этими величественными зверями в безопасных и комфортных условиях позволяют фотоловушки. Они также помогают научным сотрудникам природоохранного учреждения вести учёт животных, делать выводы о состоянии здоровья диких обитателей особо охраняемых природных территорий в Прибайкальском национальном парке, Байкало-Ленском заповеднике и заказниках Красный Яр и Тофаларский.
В Иркутской области засняли лакомящихся лосей
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
«Золото» выиграли игроки из Энергетика
На нём разместят технику Восточного военного округа
28 яхт приняли участие в фестивале «Алые паруса Иркутска»
Старшее поколение соревновалась в компьютерном многоборье
В список победителей также вошли представители Забайкалья, Монголии и Иркутской области
Новый трамвай начнёт перевозить пассажиров уже этим летом
Недовольных ими в республике становится больше
В городе привели в порядок 94 километра грунтовых дорог
Победителем стала команда республиканского наркологического диспансера
На праздник также приехали гости из Окинского района, Иркутской области и Монголии
Спортсменки Иркутской области завоевали 2 медали соревнований
Он проходил в столице Тувы
Спортсмен выиграл дисциплину по метанию ножа на дистанции 7 метров
Пробы воды показали нормализацию ситуации
Её не будет в многоквартирных домах всю ночь