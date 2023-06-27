В Иркутской области засняли лакомящихся лосей

Животные на солонце попали в объектив фотоловушки



В Прибайкальском национальном парке в Иркутской области фотоловушки засняли лосей на солонцах. Лоси здесь – частые гости. Приходят и днём, и ночью. Как пояснили в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», всё потому, что, как и любые другие копытные, они очень любят соль. Она является для них не только лакомством, но и необходимым элементом для полноценной жизни.



Подкормку государственные инспекторы ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» вкладывают не россыпью, а в форме брикетов. Спрессованного продукта, спрятанного в деревянную колоду или под старый пень, хватит надолго.



По словам специалистов, в условиях национального парка звери чувствуют себя безопаснее: здесь они под охраной, браконьерам вход закрыт. И всё же инстинкт не «выключить»: лоси всегда настороже и готовы либо пуститься наутёк, либо перейти в нападение.



Наблюдать за этими величественными зверями в безопасных и комфортных условиях позволяют фотоловушки. Они также помогают научным сотрудникам природоохранного учреждения вести учёт животных, делать выводы о состоянии здоровья диких обитателей особо охраняемых природных территорий в Прибайкальском национальном парке, Байкало-Ленском заповеднике и заказниках Красный Яр и Тофаларский.







