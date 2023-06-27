Жители Бурятии продолжают усиленно жаловаться на медицину и дороги

Недовольных ими в республике становится больше





В центре управления регионом (ЦУР) рассказали, на что жаловались жители Бурятии в последнюю неделю – с 19 по 25 июня включительно. Всего обращений в ЦУР было 508 – на 50 меньше, чем неделей ранее, и 264 (-6) поступило через портал Госуслуг. Остальные – в соцсетях.Людей по-прежнему волновали здравоохранение и медицина (201 жалобы, неделей ранее – 171) и дороги (62). Также в топе-5 – вопросы, связанные со специальной военной операцией (33), социальное обслуживание и защита (25) и мусор (23).Специалист центра управления регионом Елена Трофимова рассказали, что жители Левого берега в Улан-Удэ критиковали власти за дорожный ремонт на ключевых трассах. На минувшей неделе улицу перекрыли в час пик. «Это повлияло на движение сотен машин и автобусов», – подчеркнула Трофимова.