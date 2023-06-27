У озера на севере Бурятии собрали почти четыре тонны мусора



Накануне сотрудники Уоянского лесничества и АУ «Северный лесхоз» совместно с общественными инспекторами по охране окружающей среды и представителями сельской администрации устроили экоакцию на берегу озера Баканы. Они взяли в руки мешки и грабли и отправились на побережье, чтобы очистить его и ближайший лес от мусора.











В порядок привели береговую линию и пляж. Там сделали площадку для отдыха, установили столы и аншлаги.



- Местные жители и гости нашего района могут отдохнуть и полюбоваться на красоту озера. Сейчас не все забирают мусор с собой. Люди никак не могут понять, что, засоряя леса и берега водоёмов, они наносят огромный ущерб окружающей среде и, соответственно, своему здоровью и своими же руками отнимают у будущих поколений возможность наслаждаться красотой природы и дышать свежим воздухом, – отметил главный лесничий Уоянского лесничества Евгений Горилов.



На берегу оставляют пластиковые и стеклянные бутылки, жестяные банки из-под консервов, бумажные упаковки, пластмассовые изделия, полиэтиленовые пакеты и рыболовные сети. И это далеко не полный перечень того, что собрали участники акции. За несколько часов с озера вывезли более четырёх тонн мусора, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.

