В Telegram появятся Stories

Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров



В Telegram в июле будет запущена функцию Stories, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.



- В течение многих лет наши пользователи просили нас внедрить Stories в Telegram. Более половины всех запросов на новые функции, которые мы получаем, связаны со Stories. Изначально мы были против этого, поскольку Stories уже есть повсюду. Однако Telegram не был бы Telegram, если бы мы не прислушивались к нашим пользователям и не внедряли инновации в существующие форматы. Так что скоро мы запустим Stories - в формате Telegram, — написал Павел Дуров.



Дуров отметил, что пользователям дадут выбрать, кто может просматривать каждую из историй: все пользователи, только контакты с возможными исключениями, несколько выбранных контактов или список близких друзей.



Сами Stories будут размещены в разделе в верхней части списка чатов. Истории можно будет скрыть в специальном списке «Скрытые» раздела «Контакты».



Также в Stories, будут добавлены инструменты для редактирования фотографий и видео, подписи и возможность отмечать других людей.



Видео можно будет записывать двумя камерами (передней и задней) одновременно.



Пользователи смогут выбирать, когда истечет срок действия истории — через 6, 12, 24 или 48 часов или же она останется навсегда.

