Клещи в Бурятии покусали уже более двух тысяч человек

В Бурятии растёт число пострадавших от клещей. По данным республиканского управления Роспотребнадзора на 27 июня, они покусали уже 2009 жителей региона, включая 545 детей (неделей ранее было 1664 и 474 соответственно). Нападения насекомых зафиксировали в Улан-Удэ и во всех районах, подчеркнули в региональном управлении Роспотребнадзора.
Специальные акарицидные обработки продолжаются в местах массового отдыха, а также территории летних оздоровительных и образовательных организаций. Ими уже охватили площадь в 2668 гектаров. Защиту от клещевого энцефалита получили свыше 97 тысяч человек. Среди привитых – более 48 тысяч несовершеннолетних.
Если нападения паразита избежать не удалось, необходимо обратиться за помощью специалистам: жителям районов – в пункт скорой медицинской помощи или в районные медучреждения, а улан-удэнцам – в приёмное отделение республиканской клинической инфекционной больницы на улице Пирогова, 9а.
Сдать клеща для лабораторных исследований на инфекции можно в центр гигиены и эпидемиологии на улице Ключевская, 45б (в рабочие дни и воскресенье), а также в республиканскую клиническую инфекционную больницу на Пирогова, 9а (в будни и в субботу).