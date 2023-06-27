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Клещи в Бурятии покусали уже более двух тысяч человек

Клещи в Бурятии покусали уже более двух тысяч человек
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
От них пострадало 545 детей

В Бурятии растёт число пострадавших от клещей. По данным республиканского управления Роспотребнадзора на 27 июня, они покусали уже 2009 жителей региона, включая 545 детей (неделей ранее было 1664 и 474 соответственно). Нападения насекомых зафиксировали в Улан-Удэ и во всех районах, подчеркнули в региональном управлении Роспотребнадзора.

Специальные акарицидные обработки продолжаются в местах массового отдыха, а также территории летних оздоровительных и образовательных организаций. Ими уже охватили площадь в 2668 гектаров. Защиту от клещевого энцефалита получили свыше 97 тысяч человек. Среди привитых – более 48 тысяч несовершеннолетних.

Если нападения паразита избежать не удалось, необходимо обратиться за помощью специалистам: жителям районов – в пункт скорой медицинской помощи или в районные медучреждения, а улан-удэнцам – в приёмное отделение республиканской клинической инфекционной больницы на улице Пирогова, 9а.

Сдать клеща для лабораторных исследований на инфекции можно в центр гигиены и эпидемиологии на улице Ключевская, 45б (в рабочие дни и воскресенье), а также в республиканскую клиническую инфекционную больницу на Пирогова, 9а (в будни и в субботу).

клещи Роспотребнадзор

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