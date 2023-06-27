Участников из Бурятии отметили на фестивале «75 мастеровых»

В список победителей также вошли представители Забайкалья, Монголии и Иркутской области
Победителей в номинациях межрегионального фестиваля-ярмарки «75 мастеровых», который прошёл в Забайкальском крае с 24-го по 25 июня, опубликовал портал «Культура 75». Имена призёров сообщили 25 июня в учебно-методическом центре культуры и народного творчества Забайкалья.
Гран-при фестиваля получил Вячеслав Федосеев из города Саянск Иркутской области за работы из бересты. Ему вручили сертификат на 15 тысяч рублей для дальнейшего развития творчества.
Участники из Монголии получили дипломы в трёх номинациях: за «Скульптуру» наградили Цэрэндорж Батдэлгэр, в номинации «Живопись» дипломы получили Идэртэгш Монх-Идэр, Адъяагийн Монхзолбоо, Батхуу Аюурзана, Энхсайхан Гансух, Очирбал Энх-од и Тувшин Базаррагча. В номинации «Резьба по дереву» наградили Баасанжаргал Буганбаатар.
Диплом «За сохранение традиций в изготовлении национальных украшений и аксессуаров» вручили Галине Осокиной из села Малый Куналей в Бурятии, а за сохранение традиций в изготовлении национальных костюмов диплом получили Цыбикма Берзина из Читы и Надежда Лоскутникова из забайкальского села Красный Чикой.
За сценический национальный костюм диплом вручили Дариме Жалсановой из села Зуткулей Дульдургинского района Агинского Бурятского округа, а за современный авторский костюм наградили Баирму Жамбалову из села Хара-Шибирь Могойтуйского района округа. Валентина Савельева из Шилки получила диплом за сценический национальный костюм.
Специальный приз в номинации «Открытие фестиваля» получила Елена Жамбалова из села Засопка Читинского района Забайкалья.
Дипломы в категории «Лучший мастер 2023» получили: за резьбу по дереву – Болот Дондоков из посёлка Агинское, за лепку из глины – Туяна Жамсаранова из села Новая Заря Ононского района Забайкалья, за валяние из шерсти – Надежда Амаголонова из села Кункур, за плетение из лозы – Елена Лисицкая из села Гуран Иркутской области. Диплом за «Оригинальность замысла» вручили Татьяне Алексюк из города Сретенска Забайкальского края, а за «Творческую индивидуальность» наградили Баяра Ширибазарова из забайкальского посёлка Могойтуй. Диплом за возрождение народных рецептов вручили Дулме Болотовой из села Хара-Шибирь.
За бережное отношение к традиционным народным ремёслам наградили Олесю Крушевскую из села Умыган Иркутской области.
Дипломы в номинации «Ремесленники и мастера декоративно-прикладного искусства» получили: за бережное отношение к традиционным народным ремёслам – Зоя и Сергей Кузьмины из села Верх-Чита, за изделия из бересты – Вера Верхотурова из города Саянска Иркутской области, в ткачестве лучшей стала Лидия Дианова из села Красный Чикой, в шорном деле – Борис Базаров из села Хара-Шибирь, в токарных работах – Олег Кутузов из города Петровск-Забайкальска. Диплом за «Лаковую миниатюру» получила Оксана Споялэ из посёлка Чунский Иркутской области, за соломоплетение – Тамара Потылицина из села Бельск Иркутской области, за выпиливание по дереву – Вадим Филатов из города Хилок. В художественной росписи лучшим стал Павел Гонтов из села Малый Куналей Республики Бурятия, а в лоскутном шитье – Ольга Казанцева из села Малета Забайкальского края.
Диплом за «Самобытность и уникальность ремесленной работы, знание и сохранение народных традиций» получила Елена Веселовская из города Улан-Удэ.
За сохранение национального колорита дипломом наградили Даши-Цырена Балбырова из села Укурик Забайкальского края, он делает унты. За сохранение и популяризацию народных ремёсел отметили Евгения Михайлова из села Кыра. Диплом за «Умелое сочетание традиций и новаторства» вручили Артёму Эпову из Читы. За сохранение национального колорита наградили Балто Батожаргалова из села Будулан Забайкальского края.
Лучшим мастером этого года в номинации «Народная традиционная кукла» стала Милана Касаткина из Читы, а в номинации «Вышивка бисером» лучшей признали Наталью Найканчину из села Верх-Усугли Тунгокоченского района. Лучшим мастером в номинации «Ватная игрушка» стала Валентина Корякина из посёлка Дровяная Улётовского района Забайкальского края.
Участников из Бурятии отметили на фестивале «75 мастеровых»
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