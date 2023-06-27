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В Бурятии на ЕГЭ по немецкому и французскому языкам в резервный день никто не пришёл

В Бурятии на ЕГЭ по немецкому и французскому языкам в резервный день никто не пришёл
Общество,  Фото:pixabay.com
Сегодня выпускники сдают ЕГЭ в резервные дни по шести предметам

Сегодня, 27 июня, выпускники сдают единый государственный экзамен в резервный день по предметам: биология, английский язык, немецкий язык, французский язык, китайский язык, информатика и ИКТ. Экзамены в Бурятии проходят в 18 пунктах проведения, сообщили в минобрнауки республики.

На ЕГЭ по биологии зарегистрировались сдавать 156 участников, явились 85.

На экзамен по английскому языку зарегистрировались 94 человека, пришли 29.

Аттестацию по предмету немецкий язык выбрали два человека, при этом ни один из них не пришёл. Такая же ситуация и с экзаменом по французскому языку: его хотел сдавать один человек, но в итоге он не явился.

На ЕГЭ по китайскому языку зарегистрировалось три участника, явился один.

Экзамен по предмету информатика и ИКТ выбрали 70 человек, а пришли 27.
ЕГЭ

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