В Бурятии строят новый мост через реку Итанца

Общество, Фото: минтранс Бурятии

Его протяжённость – 37 метров



В селе Лиственничное Прибайкальского района Бурятии полным ходом идёт строительство моста протяжённостью 37 метров. Мост находится на реке Итанца и связывает сёла Лиственничное и Кома.



Работы стартовали в прошлом году. На сегодняшний день подрядчик установил железобетонные балки на конструкцию опор и укрепил их, а также провёл работы по устройству пролётных строений. Также ведутся работы по устройству опалубки для заливки конструкции цементом, сообщили в минтрансе Бурятии.



Новый мост появится в конце октября этого года.



Старый мост был в аварийном состоянии.



- Необходимо потерпеть немного, пусть сейчас мы ездим через объездную лесовозную дорогу, проезд по которой занимает больше времени, но уже в этом году у нас будет новый мост. Этот мост нам очень нужен - школа, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт расположены в селе Кома. Мы знаем, что такое бездорожье. Поэтому ждём скорейшего его завершения и надеемся, что он будет самым крепким и надёжным, - рассказала жительница села Лиственничное Альбина.



Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».



