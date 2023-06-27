Его протяжённость – 37 метров
В селе Лиственничное Прибайкальского района Бурятии полным ходом идёт строительство моста протяжённостью 37 метров. Мост находится на реке Итанца и связывает сёла Лиственничное и Кома.
Работы стартовали в прошлом году. На сегодняшний день подрядчик установил железобетонные балки на конструкцию опор и укрепил их, а также провёл работы по устройству пролётных строений. Также ведутся работы по устройству опалубки для заливки конструкции цементом, сообщили в минтрансе Бурятии.
Новый мост появится в конце октября этого года.
Старый мост был в аварийном состоянии.
- Необходимо потерпеть немного, пусть сейчас мы ездим через объездную лесовозную дорогу, проезд по которой занимает больше времени, но уже в этом году у нас будет новый мост. Этот мост нам очень нужен - школа, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт расположены в селе Кома. Мы знаем, что такое бездорожье. Поэтому ждём скорейшего его завершения и надеемся, что он будет самым крепким и надёжным, - рассказала жительница села Лиственничное Альбина.
Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
В Бурятии строят новый мост через реку Итанца
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Местные жители выбрасывают там банки из-под консервов, пакеты и даже рыболовные сети
Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров
Сегодня выпускники сдают ЕГЭ в резервные дни по шести предметам
С её помощью хотели спасти «полуживое бурятское земледелие»
Его протяжённость – 37 метров
Большим концертом народный ансамбль восточного танца «Лотос» завершил творческий сезон
Мини-парк на площади Советов озеленили
Во время работы были выявлены недочёты в проектировании
Его похоронят на малой родине
К Михаилу Филичеву обратились родители маленьких пациентов
Его рота уничтожила семь боевых машин и более полусотни националистов
Танец приурочили к 100-летию Селенгинского района
Арт-проект покажут 17 июля
Местные жители заявили, что оно вдруг стало частным
Сельчане никак не поймут, работает ли кяхтинский сортир за три с лишним миллиона