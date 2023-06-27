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В Бурятии строят новый мост через реку Итанца

В Бурятии строят новый мост через реку Итанца
Общество,  Фото:минтранс Бурятии
Его протяжённость – 37 метров

В селе Лиственничное Прибайкальского района Бурятии полным ходом идёт строительство моста протяжённостью 37 метров. Мост находится на реке Итанца и связывает сёла Лиственничное и Кома.

Работы стартовали в прошлом году. На сегодняшний день подрядчик установил железобетонные балки на конструкцию опор и укрепил их, а также провёл работы по устройству пролётных строений. Также ведутся работы по устройству опалубки для заливки конструкции цементом, сообщили в минтрансе Бурятии.

Новый мост появится в конце октября этого года.

Старый мост был в аварийном состоянии.

- Необходимо потерпеть немного, пусть сейчас мы ездим через объездную лесовозную дорогу, проезд по которой занимает больше времени, но уже в этом году у нас будет новый мост. Этот мост нам очень нужен - школа, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт расположены в селе Кома. Мы знаем, что такое бездорожье. Поэтому ждём скорейшего его завершения и надеемся, что он будет самым крепким и надёжным, - рассказала жительница села Лиственничное Альбина.

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

мост

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